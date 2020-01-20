«Одна такая»: из 18 тысяч ныряющих в Крещение плохо стало только одной пенсионерке

20 Янв. 2020 2020-01-20T08:01:07+03:00

Уникальный случай: после купаний больше никому не стало плохо. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Она единственная, кто обратился за помощью к врачам

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Купания на Крещение 2020 в Новосибирске привлекли 18 тысяч сибиряков. В прорубь окунались даже тяжелобольные и маленькие дети.

Плохо стало только одной пенсионерке. Об этом сообщили в МАСС.

— Возле купели на озере Спартак 61-летняя верующая почувствовала недомогание. В палатке, уже после купания, у женщины резко повысилось давление. Дежурившие рядом спасатели проводили ее до машины скорой помощи, а врачи помогли прийти в чувство, — прокомментировали в службе.

Как стало известно КП-Новосибирск, это был уникальный случай. Об этом рассказали спасатели.

— Праздник прошел в штатном режиме, без серьезных происшествий. К экстренным службам в Новосибирске не было больше никаких обращений от тех, кто совершал обряд, — рассказали в МАСС.

Напомним, на территории Новосибирска работали семь купелей.

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ИСТОЧНИК KP.RU