«Не нужно приходить с канистрами!»: как я разливала святую воду, и почему из чудотворной она может превратиться в обычную

Сегодня с 8 утра у новосибирского храма им. Александра Невского начался розлив святой воды. Люди с канистрами, банками и бутылками потянулись туда еще до начала раздачи. Среди волонтеров, наливающий воду в тару прихожан, оказался корреспондент КП-Новосибирск.

— Разливать святую воду — подвиг. Ведь окунуться в купели — это всего секунда. А когда пришел в храм и стоишь на морозе, разливаешь воду, из-за которой покрывается вся одежда льдом, это сложнее испытание, — наставлял корреспондентов КП-Новосибирск ключарь собора им. Александра Невского, иерей Борис Левитан.

Приходить к храму нужно со своей тарой. И не обязательно, чтобы она была огромной.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Накануне Крещения в церкви нас, волонтеров, предупредили:

— Будет холодно, одевайтесь теплее.

Я подготовилась, нарядилась, как на северный полюс: две куртки, три кофты, сверху обмоталась шарфом. Но оказалось, что еще не весь дресс-код.

На месте раздачи воды тебе выдают непромокающий фартук, чтобы не намокла одежда. Сверху на варежки надеваю два пакета и закрепляют их рукавами. Так руки точно останутся в тепле и не промокнут.

Волонтеры за работой.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Схема работы проста — берешь у людей тару, вставляешь туда воронку и ковшиком аккуратно наполняешь емкость. Если немного пролил, ничего страшного. За это вас никто не покарает.

Бочки постоянно наполняются водой.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Когда я только зашла на раздачу, то увидела длинные шланги. Они опущены в бочки. Я решила поинтересоваться, зачем они тут нужны?

—Святая вода в соприкосновении с обычной освящает ее, — рассказал мне волонтер Павел. — Поэтому к святой воде подливают обычную, не освященную. И она моментально становится чудотворной.

Часто за святой водой выстраиваются очереди.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Люди шли абсолютно с разными емкостями. Начиная от бутылки 0,5 и до канистр. Некоторые приносили пятилитровые банки. Как они их тащили домой — загадка. Другие брали с собой по нескольку бутылок: для себя, соседки, дочки.

— На самом деле достаточно набрать литровую бутылочку, может, и меньше, — говорит иерей Борис Левитан. — В течение года можно добавлять в нее обычную воду, и тогда у вас долгое время будет дома святая вода. Многие, кто приходит с канистрами, даже сами себе не могут объяснить, для чего они это делают. Не нужно приходить с канистрами.

Даже полицейские решили пополнить запасы святой воды.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Каждый год к разным храмам, где идет раздача воды, можно увидеть длинные очередей. Мне повезло: я стояла у храма ранним утром, в 8 утра толпы прихожан не было. Поэтому никакой толкучки, люди вели себя цивилизованно. Но волонтеры, которые разливают воду не первый год, говорят, что разного в течение дня можно насмотреться.

Разливать святую воду возле храма — дело важное, важнее даже купаний.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Очень часто бывает так, что люди забывают, где они находятся, — говорит отец Борис Левитан. — Они забывают, что подходят к святыне. Толкаются, иногда даже ругаются. Находясь в очереди, ведут себя непотребным образом. В этом случае, если они набрали святую воду, то домой принесут обычную водопроводную. Во всем важна вера.

Рабочий процесс идет.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Прийти и помочь на раздаче мог любой желающий. Среди наливающих, например, оказались сыновья отца Константина Работы. Ну и обычные добровольцы, которые хотели послужить на благо церкви.

Механизм простой: черпаешь из бочки и наливаешь в бутылку.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Чем же полезна святая вода и для чего люди ее несут домой? Многие верующие новосибирцы с особенной молитвой пьют ее на голодный желудок по утрам. Многие окропляют ей свои жилища.

За час работы мне удалось налить воду 12 людям. Фото: Алена МАРТЫНОВАФото: Алена МАРТЫНОВА

Вместе с волонтерами на морозе я проработала всего один час. Замерзнуть не успела, потому что была постоянно в движении. Устала только рука, которая черпала воду ковшиком. Она начала затекать, непривычно ей находиться целый час в полусогнутом положении. Но, надеюсь, я помогла храму. Добавлю, что раздача воды возле него будет проходить сегодня до 20.00.