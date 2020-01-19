2020-01-19T13:31:43+03:00
Общество

Крещение 2020 в Новосибирске: лучшие фотографии из купелей

Купания на Крещение 2020 в Новосибирске привлекли тысячи сибиряков, в прорубь окунались даже тяжелобольные и маленькие дети
Никита МАНЬКО
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В сибирскую прорубь отважились нырнуть и иностранцы.В сибирскую прорубь отважились нырнуть и иностранцы.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Тысячи новосибирцев выстроились в очереди к купелям на Крещение 2020 в Новосибирске, несмотря на мороз и тонкий лед. Для желающих приобщиться к традиции в городе были открыты семь купелей, люди приходили семьями, а родители окунали маленьких детей. Лучшие фото с крещенских купаний – в фоторепортаже КП-Новосибирск.

Ночные купания в -21 градус были самыми экстремальными. Фото: Екатерина ИВАНОВА

Ночные купания в -21 градус были самыми экстремальными.Фото: Екатерина ИВАНОВА

Крещенские купания начались ровно в полночь – пока одни верующие находились в храмах на ночных службах, другие спешили открыть праздник в проруби на озере «Медвежье» на окраине Новосибирска. Несмотря на мороз в -21 градус здесь образовались настоящие очереди, а к утру окунулись уже 680 человек.

Купель на «Европейском берегу» можно назвать олимпийской – участвуют все страны мира. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Купель на «Европейском берегу» можно назвать олимпийской – участвуют все страны мира.Фото: Алена МАРТЫНОВА

К обеду более 7 700 человек окунулись в купели в Новосибирской области. Таковы данные сотрудников МЧС. Всего на территории области определены 40 купелей. И возле каждой дежурили матросы-спасатели, инспекторы ГИМС, на всякий случай.

Африканец был счастлив искупаться в ледяной Оби. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Африканец был счастлив искупаться в ледяной Оби.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Среди тех, кто пришел окунуться в прорубь, были афроамериканец и индуска. Ребята учатся по обмену в НГУ, вот и решили окунуться в российскую культуру с головой – в прямом смысле этого выражения. Темнокожий студент в купели улыбался и даже позировал фотографам, а вот девушка из Индии выпрыгнула из ледяной проруби как пуля.

Купаться приходят парами, но ныряют поодиночке. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Купаться приходят парами, но ныряют поодиночке.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Крещение – не только семейный праздник, но и повод продемонстрировать умение оставаться в форме после новогодних праздников. В 2020 году женщины и девушки спешат окунуться в прорубь наравне с крепкими сибирскими мужчинами – и выложить фото в купальнике в «Инстаграм».

Большие очереди на льду заставили сомневаться в крепости льда. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Большие очереди на льду заставили сомневаться в крепости льда.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Из-за наплыва новосибирцев, спасатели сомневались в безопасности крещенских купаний. Толщина льда составляла около 40 см, одновременно на таком льду может находиться не более 60 человек. Поэтому в целях безопасности народ к купели пускали по 10-15 человек.

Вера в чудо заставляет множество людей окунаться в прорубь всего раз в год. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Вера в чудо заставляет множество людей окунаться в прорубь всего раз в год.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Для многих праздник Крещения Господня – надежда на чудо. В этом убедились участники крещенских купаний возле жилмассива «Европейский берег». Четверо бежали к проруби, несли завернутого в плед мальчика лет 10-12 и кричали «Расступитесь». Оказалось, ребенок был тяжелобольным. Видимо, родители надеялись, что священная в этот день вода как-то поможет укрепить его здоровье.

Некоторым детям крещенские купания – настоящее приключение. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Некоторым детям крещенские купания – настоящее приключение.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Родители вели детей к иордани – и приучали к закаливанию с малых лет. Больше всего отважных семей было на озере «Жемчужина Сибири», там десятилетний мальчик Миша поразил всех. Сначала ребенок боялся холодной воды, но вскоре «вошел во вкус» и сам окунулся четыре раза.

Крещенские купания традиция и для фанатов моржевания, и для старообрядцев. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Крещенские купания традиция и для фанатов моржевания, и для старообрядцев.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Одной из традиций празднования Крещения Господня является освящение воды в храмах. Питьевую воду прихожане берут в церквях. А вот освященных купелей в Новосибирске оказалось всего три из семи. Это купели на озере «Спартак», в «Затоне» и в районе «Европейского берега».

Ныряние в прорубь - дело добровольное и в церкви не раз говорили, что обряд этот не обязательно выполнять. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ныряние в прорубь - дело добровольное и в церкви не раз говорили, что обряд этот не обязательно выполнять.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кардиологи строго-настрого запрещают людям с гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями испытывать организм на прочность. Но прикоснуться к традиции, умывшись из иордани – можно любому.

Крещение-2020 в Новосибирске: что сейчас творится на проруби.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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