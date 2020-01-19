«Кричали: «Расступитесь!» — новосибирцы искупали в проруби парализованного мальчика

19 Янв. 2020 2020-01-19T10:25:07+03:00

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Новосибирские родители искупали в проруби тяжелобольного ребенка в надежде на чудо. Случай произошел возле купели недалеко от жилмассива «Европейский берег». Сибирячка Екатерина рассказала подробности этой истории, которая удивила десятки человек в очереди к купели.

— Четверо человек бежали к проруби, несли завернутого в плед больного, кричали «Расступитесь». Действительно, было холодно. Люди в очереди расступились, пропустили бегущих. В руках у них был ребенок, возможно, 10-12 лет, судя по размерам завернутого в простынь. Но ясно видно, что он парализованный. Голова свешивалась вниз, себя он будто бы не держал, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина, которая сама работает врачом.

Она рассказала, что больной был накрыт махровой простынью или пледом. Как только его окунули, снова накрыли пледом и быстро побежали обратно в машину. По словам женщины, люди были удивлены случившимся. Одни посчитали, что родители ребенка надеются на чудо и выздоровление. Другие, что итак больного мальчика не стоило морозить в холодной воде.

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ИСТОЧНИК KP.RU