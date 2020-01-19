2020-01-19T00:20:28+03:00
Общество

Крещение 2020 в Новосибирске: самые яркие кадры с ночного купания в проруби

Корреспонденты КП-Новосибирск встретили Крещение 2020 в Новосибирске на озере Медвежье и приготовили праздничный репортаж
Екатерина КОМЯКОВА
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Новосибирцы окунаются в прорубь в ночь на 19 января.Новосибирцы окунаются в прорубь в ночь на 19 января.Фото: Екатерина ИВАНОВА

В ночь на 19 января в Новосибирске официально была открыта только одна купель — на озере Медвежье. Именно сюда на Крещение 2020 в Новосибирске потянулись все жители мегаполиса ночью в праздник. Корреспонденты КП-Новосибирск побывали ночью возле проруби и чуть-чуть промочили ноги.

Ночью температура опустилась до -15 градусов. Фото: Екатерина ИВАНОВА

Ночью температура опустилась до -15 градусов.Фото: Екатерина ИВАНОВА

Пробка на улице Станционной на подъезде к озеру началась примерно за 5 километров. Поток желающих окунуться именно ночью оказался немалым. Специально для «экстремальщиков» рядом с озером была почищена парковка, дежурили несколько экипажей ГАИ, по громкой связи они говорили автомобилистам, куда проезжать, чтобы не задерживать движение.

Люди за забором ждут своей очереди. Не уходят. Фото: Екатерина ИВАНОВА

Люди за забором ждут своей очереди. Не уходят.Фото: Екатерина ИВАНОВА

Проход к купели — с двух сторон. Передвижение людей к озеру было спланировано так, чтобы желающие искупаться не вышли на лед разом. Пропуск организовали «порциями». В результате на входе с одной стороны образовалась живая очередь длинной примерно 50 метров из людей с пакетиками. В очереди было много поддатых, многие негодовали из-за долгого ожидания, кто-то даже предложил взять ворота штурмом. На помощь были вызваны сотрудники полиции, они быстро успокоили активистов, только словами.

Поток людей не кончился и ко второму часу ночи. Фото: Екатерина ИВАНОВА

Поток людей не кончился и ко второму часу ночи.Фото: Екатерина ИВАНОВА

На озере вокруг иордани лед был усеян соломой, чтобы ногам было комфортней, но из-за большого наплыва людей вода выступила на поверхность. В результате солома промокла, окрасила воду вокруг купели в желтый цвет.

Смелых девушек в Новосибирске хватает. Фото: Екатерина ИВАНОВА

Смелых девушек в Новосибирске хватает.Фото: Екатерина ИВАНОВА

— За первые час-полтора искупались 380 человек. В том, что лед продавился, и вода вышла на поверхность, нет ничего страшного, штатная ситуация. Мы все контролируем. Лед хороший, прочный, — рассказал КП-Новосибирск сотрудник управления МЧС по Новосибирской области.

Очередь двигается быстро. Фото: Екатерина ИВАНОВА

Очередь двигается быстро.Фото: Екатерина ИВАНОВА

Люди пришли купаться разные: молодые девушки, мужчины с татуировками с куполами. Кто-то посетовал, что на улице слишком тепло, всего -15 градусов.

Большинство сибиряков старались окунуться в прорубь трижды. Фото: Екатерина ИВАНОВА

Большинство сибиряков старались окунуться в прорубь трижды.Фото: Екатерина ИВАНОВА

— Вот было бы -30, — вздохнул мужчина, обтираясь после купания. — А так, почти не интересно.

Те самые бесхозные тапочки. Фото: Екатерина ИВАНОВА

Те самые бесхозные тапочки.Фото: Екатерина ИВАНОВА

В воде смешанной с соломой сибиряки легко теряли резиновые тапочки. Персонал, очищая после очередной партии людей территорию у купели, сгребал сланцы в кучку.

— Скидываем их в бочку, потом, кому надо будет, заберет, — руководил процессом кто-то из рабочих.

От людей идет пар. Фото: Екатерина ИВАНОВА

От людей идет пар.Фото: Екатерина ИВАНОВА

Купель на Медвежьем ночью работает до последнего посетителя, утром купания продолжатся.

Кто-то зажимает нос во время погружения. Фото: Екатерина ИВАНОВА

Кто-то зажимает нос во время погружения.Фото: Екатерина ИВАНОВА

Расписание и адреса остальным купелей можно посмотреть здесь.

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Искупаться в проруби на Крещение 2020 в Новосибирске уже рискнули 380 человек (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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