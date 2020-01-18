2020-01-18T19:23:01+03:00
Общество

Крещение 2020 в Новосибирске: онлайн-трансляция с ночной купели

Если Крещение 2020 в Новосибирске вы отмечаете дома, то наша онлайн-трасляция поможет вам не пропустить все самое интересное
Екатерина КОМЯКОВАТатьяна СОЛОВОВА
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Окунуться в прорубь на Крещение - одна из главных традиций.Окунуться в прорубь на Крещение - одна из главных традиций.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Крещение 2020 в Новосибирске – один из самых любимых сибиряками праздников. Ежегодно в купели приходят искупаться тысячи сибиряков, и этот год не станет исключением.

- Всего в Новосибирской области в Крещение будут работать 40 купелей, 6 из них - непосредственно в Новосибирске, - рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Почему нет смысла идти за крещенской водой с ведрами. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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От традиционной купели на пляже «Бумеранг» в этом году пришлось отказаться: лед в этом месте очень тонкий, и находиться на нем небезопасно. А единственная ночная купель будет работать на озере Медвежьем: как там встречают праздник сибиряки, смотрите в нашей онлайн-трансляции.

Уважаемые читатели, присылайте свои яркие фото и видео с Крещения на наш редакционный Whats App: 8-923-145-11-03.

Ночные купания на Крещение 2020 в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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