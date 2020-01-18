Крещение 2020 в Новосибирске: онлайн-трансляция с ночной купели

Крещение 2020 в Новосибирске – один из самых любимых сибиряками праздников. Ежегодно в купели приходят искупаться тысячи сибиряков, и этот год не станет исключением.

- Всего в Новосибирской области в Крещение будут работать 40 купелей, 6 из них - непосредственно в Новосибирске, - рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Почему нет смысла идти за крещенской водой с ведрами. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

От традиционной купели на пляже «Бумеранг» в этом году пришлось отказаться: лед в этом месте очень тонкий, и находиться на нем небезопасно. А единственная ночная купель будет работать на озере Медвежьем: как там встречают праздник сибиряки, смотрите в нашей онлайн-трансляции.

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