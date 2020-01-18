Крещение 2020 в Новосибирске: сибиряки стоят в очереди у купели

18 Янв. 2020 2020-01-18T22:19:00+03:00

Искупаться в проруби на Крещение 2020 в Новосибирске уже рискнули 380 человек

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Сотни сибиряков уже отметили Крещение 2020 в Новосибирске, ныряя в прорубь при температуре -21 градус. Круглосуточная купель открылась на озере Медвежье. Побывала там и Корреспондент КП-Новосибирск Екатерина Комякова.

Очередь оказалась немаленькой. Фото: Екатерина ИВАНОВА.

- Как рассказали спасатели, уже пришли искупаться ночью в купели 380 человек, но их количество может увеличиться, - сообщила Екатерина.

Ныряли новосибирцы при минус 21 градусе. Фото: Екатерина Иванова.

К слову, многие переживали, что лед может треснуть, но спасатели заверили, что опасности нет:

- Просто лед немного просел, но все в порядке: купель подходит для купания, - пояснили в МАСС.

Первыми ныряли парни. Фото: Екатерина ИВАНОВА.

Первыми искупавшимися новосибирцами стали мужчины старше 30 лет, следом в прорубь окунулась девушка. Замкнули первую десятку тоже девушки — две молодые купальщицы буквально «пробежали» сквозь ледяную воду температурой около +3 градусов.

К слову, иногие купающиеся, видимо, настолько сильно замерзали в воде, что теряли собственные тапки. Доставали их спасатели.

Многие забыли тапки. Фото: Екатерина ИВАНОВА.

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ИСТОЧНИК KP.RU