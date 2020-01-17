Крещение 2020: врач посоветовал, как правильно окунаться в прорубь

Крещение 2020 - один из самых любимых народом праздников. А вот кардиологам он приносит много забот: последствия купания в ледяной воде могут быть самыми непредсказуемыми. С какими болезнями нельзя нырять в прорубь, рассказала КП-Новосибирск главный врач новосибирского областного клинического кардиологического диспансера Оксана Дунничева.

КОМУ НЕЛЬЗЯ КУПАТЬСЯ В ПРОРУБИ?

Врачи выделяют три категории людей, которым лучше понаблюдать за экстремальной процедурой со стороны.

1. Больные острыми инфекционными болезнями

К этой категории относятся люди с ОРВИ, с гриппом, пневмонией и так далее.

2. Хронически больные в период обострения болезни

Если вы стоите на учете в больнице с хроническим заболеванием — вам стоит дважды подумать и сперва проверить свое здоровье. Любое хроническое заболевание в период обострения противопоказывает крещенские купания.

3. Больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Врачи советуют в прямом смысле послушать свое сердце. Люди с гипертонической болезнью, ишемической болезнью в сердце, перенесшие любую операцию на сердце, пациенты с кардиостимуляторами не выдержат окунание в прорубь.

Объяснение простое: резкая смена температур может привести к спазму сосудов и высокому риску внезапного острого сосудистого события. Может случиться остановка сердца, инфаркт миокарда и аритмия.

— Многие внешне здоровые люди имеют гипертонию. Считается, что если вы принимаете препараты, внешне здоровы и справляетесь со скачками артериального давления — то все нормально. Это не так, — говорит кардиолог. Каждый год происходят случаи, когда здоровые люди заканчивают процедуру в карете скорой помощи, либо происходит трагедия. Даже с машиной скорой помощи очень сложно оказать помощь на месте.

С резкими перепадами температуры справятся только подготовленные люди.Фото: Влад КОМЯКОВ

ЕСТЬ ЛИ ПОЛЬЗА ОТ КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ?

Для кого-то крещенские купания — повод похвастаться своим здоровьем, а для кого-то — привычная традиция. Кардиолог утверждает — крещенские купания безопасны только для «моржей» и закаленных пловцов, которые постепенно готовят свой организм к резким перепадам температур. Эти люди легко переносят крещенские купания, для остальных — будь то фитнес-тренеры, хоккеисты или спортсмены-экстремалы - крещенские купания становятся экстремальной ситуацией для организма.

— Это резкое переохлаждение всего организма, экстремальная ситуация — и нужно быть готовым. К сожалению, есть большая категория людей, которые приходят ради развлечения. В момент резкого охлаждения надпочечники выбрасывают в организм адреналин. Но это не спортивная ситуация — здесь организм испытывает шок и пользы от одного сеанса ныряния в прорубь для здоровья не будет, — говорит кардиолог Оксана Дунничева.

МИФЫ О КРЕЩЕНСКОМ КУПАНИИ

Кардиолог развенчала мифы о крещенских купаниях с точки зрения медицины.

1. Купаться в слабые морозы безопаснее

Риск получить инфаркт не зависит от температуры на улице. Даже в слабые морозы это резкая смена температуры, от которой неподготовленный человек может потерять сознание. Если у вас повышенное давление, противопоказано нырять в прорубь.

2. Холодный душ с утра снижает риски

Нырять в прорубь без опаски могут только подготовленные люди, которые регулярно закаливают организм не менее полугода. Тазик с холодной водой поможет впасть в гордыню, но не подготвит организм к последствиям неосторожного решения. Некоторым хватает секунды, чтобы потерять сознание.

3. Перед купанием можно растираться спиртом

Купаться в нетрезвом состоянии запрещено даже летом, а зимой это гарантированно вызовет проблемы со здоровьем. Наружное же применение спирта сушит кожу и расширяет сосуды — риск неудачного купания также высок.

К купанию в проруби надо подходить ответственно.Фото: Влад КОМЯКОВ

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ КУПАНИЯ?

Не стоит долго находиться на морозе - это повышает риски охлаждения. Сразу после купания в проруби нужно накрыться в пледом и максимально быстро уйти в теплое место, где спокойно выпить горячий чай.

— Сразу после выныривания и выход на берег вы должны подойти к врачу, он может заметить признаки проблем, пока вы в шоковом состоянии. Не стоит проявлять активность и «плясать в трусах» перед камерой смартфона, с каждой секундой на морозе сердечно-сосудистая система испытывает стресс, — посоветовала кардиолог. — Не существует методов, которые вычисляют готовность сердца к нырянию в прорубь, лучше дважды подумать о вашем здоровье.