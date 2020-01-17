2020-01-17T15:24:11+03:00
Общество

Погода на Крещение 2020 в Новосибирске: синоптики рассказали, чего ждать сибирякам

Какой будет погода на Крещение 2020 в Новосибирске, читайте в нашем материале
Никита МАНЬКО
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Разница температур воздуха и воды до -23 градусов.Разница температур воздуха и воды до -23 градусов.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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Погода на Крещение 2020 в Новосибирске не особо порадует горожан. Синоптики обещают небольшой снег и морозы: об этом КП-Новосибирск рассказала синоптик Западно-Сибирского гидрометцентра Светлана Автухова.

По данным метеорологов, ночью в Новосибирске ожидаются морозы от -18 до -21 градуса, местами до -23 градусов. Без осадков, ветер Северо-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

Днем 19 января морозы от — 8 до -10 градусов, облачно и небольшой снег. Ветер Северо-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

Температура воды в Оби и в Обском водохранилище +3 градуса, разница температур для ныряющих в прорубь составит от 11 градусов днем до 26 градусов ночью.

По области будут морозы от -18 до -23 градусов, местами до -12 и -17 градусов. Ночью умеренные осадки, ветер Северо-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Днем 19 января ожидается -13 до -18 градусов, умеренные снегопады, местами метели. Ветер Северо-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

- В последующие дни нас ждет продолжение выхолаживания и морозы вплоть до -30 градусов ночью местами по области из-за усиливающегося антициклона. Постепенный спад морозов начнется после 22 января, - сообщила синоптик Светлана Автухова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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