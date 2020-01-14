Купели на Крещение 2020 в Новосибирске: адреса, время работы

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:21:54+03:00

Спасатели рассказали, как будут работать купели на Крещение 2020 в Новосибирске

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19 января все верующие смогут окунуться в купели на Крещение 2020 в Новосибирске. Что самое приятное, синоптики прогнозируют довольно комфортную температуру — около — 8 градусов. Новосибирские спасатели провели замеры льда в местах массового купания — вокруг большинства купелей лед в два раза толще обычного. КП-Новосибирск публикует адреса купелей с данными о толщине льда.

В 2020 году добавилась новая купель на озере Медвежье на «Чистой слободе». А вот традиционную купель на пляже «Бумеранг» в этом году запретили. Как сообщает издание «Навигатор», такое решение в целях безопасности новосибирцев было принято на комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы Советского района Дмитрия Оленникова. Каждая купель оборудована деревянной лестницей и перилами, пускать людей в прорубь будут по одному человеку — чтобы исключить скопление людей на льду.

Согласно замерам спасателей МАСС от 13 января, в большинстве мести толщина льда составляет 40 см — почти в два раза выше необходимых по требованиям безопасности. Только одна купель — на реке Обь в районе Затона имеет толщину льда в 25 см — и едва проходит по требованиям безопасности.

Каждое место купание будет оборудовано раздевалкой, местом для обогрева, предусмотрено место под стихийную парковку автомобилей. На месте официально разрешенных крещенских купаний будут дежурить спасатели МАСС и врачи.

Священники Русской православной церкви освятят три купели — на озере «Спартак», в «Затоне» и в районе «Бугринского моста» и «Европейского берега». Традиционно, церемония освящения купелей включает крестный ход от храма до проруби. Как сообщили в пресс-службе Новосибирской митрополии РПЦ, таких крестных ходов будет два — от храма во имя Михаила Архангела до купели на «Европейском берегу» и от прихода храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского до купели в «Затоне».Шествия начнутся после окончания литургии около 11:00.

КОНКРЕТНО

Где сибиряки смогут окунуться?

Важный момент: все городские купели оборудованы палаткой для переодевания и обогрева. На месте будут дежурить спасатели и врачи. Вот их адреса и ориентировочное время работы:

1.Купель в Затоне

Время работы: с 08:00 до 22:00

Время освящения: Освящение купели в 12:00

Толщина льда: 25 сантиметров

Адрес: Новосибирск, Ленинский район, ул. Заобская, 97

Как добраться:

Автобус: №16 (остановка «Ателье №6»)

2. Купель на озере Медвежье

Время работы: круглосуточно, с 00:00 до 24:00

Толщина льда: 40 сантиметров

Адрес: Новосибирск, Ленинский район, ул. Ягодинская, 30/1

Как добраться:

Автобус: № 112 (остановка «Ягодинская»)

Маршрутка: № 10 (остановка «Ягодинская»)

3. Купель на пожарном причале МЧС

Время работы: с 08:00 до 22:00

Толщина льда: 40 см

Адрес: Новосибирск, Ленинский район, ул. Яринская, 8

Как добраться:

Троллейбус: №24

Автобус: № 14,35,38,55,64,79,96 (остановка «Мост»)

Маршрутка: № 12,312 (остановка «Ягодинская»)

4. Купель на Юго-Западном жилмассиве

Время работы: с 08:00 до 22:00

Толщина льда: 35 см

Адрес: Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, 113

Как добраться:

Трамвай: №15,16,18 79 (остановка «Школа №174»)

Автобус: № 9, 29, 41, 79 (остановка «Школа №174»)

5. Купель на озере «Спартак»

Время работы: с 08:00 до 22:00

Время освящения: Освящение купели в 10:00

Толщина льда:45-50 см

Адрес: Новосибирск, Калининский район, ул. Красных Зорь,3а

Как добраться:

Автобус: № 13,18,28,32,34,39,46,64,97,254 (остановка «Поликлиника»)

Маршрутка: № 8,9,24,34,51,87 (остановка «Поликлиника»)

6.Купель на Европейском берегу

Время работы: с 08:00 до 22:00

Время освящения: Освящение купели в 11:00

Толщина льда: 60 см

Адрес: Новосибирск, Октябрьский район, ул. Владимира Заровного, 40

Как добраться:

Автобус: № 8,9, 13, 21, 31,36,54,68 (остановка «Днепрогэсовская»)

Маршрутка: № 1,6, 11, 14, 21, 23, 35, 91(остановка «Днепрогэсовская»)

7. Купель на озере «Жемчужина Сибири»

Время работы: с 08:00 до 22:00

Толщина льда: 45 см

Адрес: Новосибирск, Заельцовский район, ул. Охотская, 84

Как добраться:

Автобус: № 15,32,53,105,110,130а,153 (остановка «Хованская»)

Маршрутка: № 9,25, 53, 353а (остановка «Хованская»)

ИСТОЧНИК KP.RU