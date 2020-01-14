Купели на Крещение 2020 в Новосибирске: адреса, время работы
19 января все верующие смогут окунуться в купели на Крещение 2020 в Новосибирске. Что самое приятное, синоптики прогнозируют довольно комфортную температуру — около — 8 градусов. Новосибирские спасатели провели замеры льда в местах массового купания — вокруг большинства купелей лед в два раза толще обычного. КП-Новосибирск публикует адреса купелей с данными о толщине льда.
В 2020 году добавилась новая купель на озере Медвежье на «Чистой слободе». А вот традиционную купель на пляже «Бумеранг» в этом году запретили. Как сообщает издание «Навигатор», такое решение в целях безопасности новосибирцев было принято на комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы Советского района Дмитрия Оленникова. Каждая купель оборудована деревянной лестницей и перилами, пускать людей в прорубь будут по одному человеку — чтобы исключить скопление людей на льду.
Согласно замерам спасателей МАСС от 13 января, в большинстве мести толщина льда составляет 40 см — почти в два раза выше необходимых по требованиям безопасности. Только одна купель — на реке Обь в районе Затона имеет толщину льда в 25 см — и едва проходит по требованиям безопасности.
Каждое место купание будет оборудовано раздевалкой, местом для обогрева, предусмотрено место под стихийную парковку автомобилей. На месте официально разрешенных крещенских купаний будут дежурить спасатели МАСС и врачи.
Священники Русской православной церкви освятят три купели — на озере «Спартак», в «Затоне» и в районе «Бугринского моста» и «Европейского берега». Традиционно, церемония освящения купелей включает крестный ход от храма до проруби. Как сообщили в пресс-службе Новосибирской митрополии РПЦ, таких крестных ходов будет два — от храма во имя Михаила Архангела до купели на «Европейском берегу» и от прихода храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского до купели в «Затоне».Шествия начнутся после окончания литургии около 11:00.
КОНКРЕТНО
Где сибиряки смогут окунуться?
Важный момент: все городские купели оборудованы палаткой для переодевания и обогрева. На месте будут дежурить спасатели и врачи. Вот их адреса и ориентировочное время работы:
1.Купель в Затоне
Время работы: с 08:00 до 22:00
Время освящения: Освящение купели в 12:00
Толщина льда: 25 сантиметров
Адрес: Новосибирск, Ленинский район, ул. Заобская, 97
Как добраться:
Автобус: №16 (остановка «Ателье №6»)
2. Купель на озере Медвежье
Время работы: круглосуточно, с 00:00 до 24:00
Толщина льда: 40 сантиметров
Адрес: Новосибирск, Ленинский район, ул. Ягодинская, 30/1
Как добраться:
Автобус: № 112 (остановка «Ягодинская»)
Маршрутка: № 10 (остановка «Ягодинская»)
3. Купель на пожарном причале МЧС
Время работы: с 08:00 до 22:00
Толщина льда: 40 см
Адрес: Новосибирск, Ленинский район, ул. Яринская, 8
Как добраться:
Троллейбус: №24
Автобус: № 14,35,38,55,64,79,96 (остановка «Мост»)
Маршрутка: № 12,312 (остановка «Ягодинская»)
4. Купель на Юго-Западном жилмассиве
Время работы: с 08:00 до 22:00
Толщина льда: 35 см
Адрес: Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, 113
Как добраться:
Трамвай: №15,16,18 79 (остановка «Школа №174»)
Автобус: № 9, 29, 41, 79 (остановка «Школа №174»)
5. Купель на озере «Спартак»
Время работы: с 08:00 до 22:00
Время освящения: Освящение купели в 10:00
Толщина льда:45-50 см
Адрес: Новосибирск, Калининский район, ул. Красных Зорь,3а
Как добраться:
Автобус: № 13,18,28,32,34,39,46,64,97,254 (остановка «Поликлиника»)
Маршрутка: № 8,9,24,34,51,87 (остановка «Поликлиника»)
6.Купель на Европейском берегу
Время работы: с 08:00 до 22:00
Время освящения: Освящение купели в 11:00
Толщина льда: 60 см
Адрес: Новосибирск, Октябрьский район, ул. Владимира Заровного, 40
Как добраться:
Автобус: № 8,9, 13, 21, 31,36,54,68 (остановка «Днепрогэсовская»)
Маршрутка: № 1,6, 11, 14, 21, 23, 35, 91(остановка «Днепрогэсовская»)
7. Купель на озере «Жемчужина Сибири»
Время работы: с 08:00 до 22:00
Толщина льда: 45 см
Адрес: Новосибирск, Заельцовский район, ул. Охотская, 84
Как добраться:
Автобус: № 15,32,53,105,110,130а,153 (остановка «Хованская»)
Маршрутка: № 9,25, 53, 353а (остановка «Хованская»)
ИСТОЧНИК KP.RU