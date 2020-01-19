2020-01-19T09:34:31+03:00
Общество

Крещение 2020 в Новосибирске: в ледяную прорубь окунулись африканец и индуска

Корреспонденты КП-Новосибирск на Крещение 2020 в Новосибирске побывали на проруби в микрорайоне «Европейский берег»
Татьяна СОЛОВОВА
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У темнокожего парня даже получалось улыбаться.У темнокожего парня даже получалось улыбаться.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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На Крещение 2020 в Новосибирске корреспонденты КП-Новосибирск отправились у купели, которая открылась в микрорайоне «Европейский берег».

- На месте дежурят спасатели МАСС, врачи «Скорой помощи» и полиция, - передает с места крещенских купаний корреспондент КП-Новосибирск Алена Мартынова. - Спасатели рассказали, что глубина купели - 8 метров, толщина льда - 40 сантиметров, хотя обычно в это время она была около 70 сантиметров.

Морозы афроамериканца не испугали. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Морозы афроамериканца не испугали.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Из-за того, что толщина льда совсем небольшая, сейчас находиться одновременно на нем может не более 60 человек. Поэтому в целях безопасности народ к купели пускали по 10-15 человек.

- Среди тех, кто пришел окунуться в прорубь, были афроамериканец и индуска, - продолжает Алена Мартынова. - Парень в купели улыбался, а девушка постаралась выбраться побыстрее - она замерзла.

Девочка-индуска тоже окунулась в ледяную воду. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Девочка-индуска тоже окунулась в ледяную воду.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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