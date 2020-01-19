2020-01-19T07:47:06+03:00
Общество

Крещение 2020 в Новосибирске: онлайн-трансляция

Как отмечают Крещение 2020 в Новосибиске - в нашей онлайн-трансляции: самые запоминающиеся моменты с храмов и купелей
Татьяна СОЛОВОВААлена МАРТЫНОВААнна ПАШАГИНАНикита МАНЬКО
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Купания продлятся до полуночи.Купания продлятся до полуночи.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В воскресенье, 19 января, Крещение 2020 в Новосибирске отмечают с размахом. Проходят службы в храмах, начали работать купели. Причем в одну прорубь сибиряки ныряли и ночью: купель была открыта на озере Медвежьем - там побывали там и корреспонденты КП-Новосибирск.

- В ночной купели на озере Медвежье искупались 855 человек, она продолжит свою работу до полуночи, - сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Также уже открыты купели на карьере на «Юго-западном» жилом массиве, «Жемчужина Сибири» и на реке Обь в акватории пожарного причала. Остальные купели начнут работать с 10.00. В нашей онлайн-трансляции мы обязательно расскажем обо всем интересном, что будет там происходить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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