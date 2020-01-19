Крещение 2020 в Новосибирске: онлайн-трансляция

В воскресенье, 19 января, Крещение 2020 в Новосибирске отмечают с размахом. Проходят службы в храмах, начали работать купели. Причем в одну прорубь сибиряки ныряли и ночью: купель была открыта на озере Медвежьем - там побывали там и корреспонденты КП-Новосибирск.

- В ночной купели на озере Медвежье искупались 855 человек, она продолжит свою работу до полуночи, - сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Также уже открыты купели на карьере на «Юго-западном» жилом массиве, «Жемчужина Сибири» и на реке Обь в акватории пожарного причала. Остальные купели начнут работать с 10.00. В нашей онлайн-трансляции мы обязательно расскажем обо всем интересном, что будет там происходить.