2020-01-18T11:13:38+03:00
Происшествия

Стала известна причина пожара в двигателе самолета «Новосибирск-Камрань»

Мнение эксперта, почему так могло произойти
Ульяна ДЖАНКОВА
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Стала известна причина пожара в двигателе пассажирского самолета в Новосибирске.Стала известна причина пожара в двигателе пассажирского самолета в Новосибирске.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Западно-Сибирское следственное управление на транспорте проводит проверку. Она установит обстоятельства ЧП, произошедшего в аэропорту "Толмачево". Известно, что к пожару в двигателе привело скопившееся топливо в установке. Но как оно там оказалось?

Одной из причин может быть ошибка экипажа, допущенная при запуске самолета.

— После неудавшегося запуска должна была последовать холодная прокрутка двигателя. Это нужно, чтобы продуть камеру сгорания от скопившегося топлива и для охлаждения двигателя. По всей видимости, этого не было сделано, самолет запускали снова, что и привело к возгоранию, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Один из пассажиров самолета рассказал, что борт пытались завести в течение часа. После этого люди увидели, как из одного из двигателей идет пожар. Далее последовал хлопок, по всей видимости, в тот момент сработала противопожарная система самолета. Происходящее сняли на видео пассажиры.

Напомним, в субботу, 18 января, в новосибирском аэропорту «Толмачево» произошло ЧП. В 01.30 местного времени у самолета рейса «Новосибирск-Камрань» авиакомпании «S7» загорелся двигатель. В это время на борту было 180 туристов, большая часть из них — семьи с детьми. Людей экстренно эвакуировали. К борту приехали пожарные. Туристы смогли улететь только спустя 12 часов. Им предоставили другой самолет.

В Новосибирске у самолёта загорелся двигатель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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