«Выехали на взлетную»: пассажиры самолета, в котором загорелся двигатель, улетели во Вьетнам

18 Янв. 2020 2020-01-18T08:41:30+03:00

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Туристам, которые должны были вылететь во Вьетнам еще в полночь, предоставили другой самолет. Напомним, в субботу, 16 января, люди не смогли улететь вовремя во Вьетнам, потому что перед взлетом у самолета s7 загорелся двигатель.

Очевидцы рассказали КП-Новосибирск, что они около часа сидели в салоне. В это время экипаж упорно пытался завести двигатель, как вдруг раздался хлопок, к борту оперативно подъехали службы экстренной помощи.

Пассажиров отвезли в отель. Они смогли вылететь во Вьетнам только спустя 12 часов.

На борту самолета было 180 пассажиров. Много семей с детьми.

— Устали от недосыпа. Поспать удалось только 4 часа. Слава Богу, нас снова посадили в самолет, мы уже выехали на взлетную полосу, — написал КП-Новосибирск пассажир Евгений Галдасов.

Во Вьетнаме также ждут борт, потому что из-за поломки самолета в Новосибирске туристы не могут вернуться.

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На борту было 180 пассажиров.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU