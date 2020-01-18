«Выехали на взлетную»: пассажиры самолета, в котором загорелся двигатель, улетели во Вьетнам
Туристам, которые должны были вылететь во Вьетнам еще в полночь, предоставили другой самолет. Напомним, в субботу, 16 января, люди не смогли улететь вовремя во Вьетнам, потому что перед взлетом у самолета s7 загорелся двигатель.
Очевидцы рассказали КП-Новосибирск, что они около часа сидели в салоне. В это время экипаж упорно пытался завести двигатель, как вдруг раздался хлопок, к борту оперативно подъехали службы экстренной помощи.
Пассажиров отвезли в отель. Они смогли вылететь во Вьетнам только спустя 12 часов.
На борту самолета было 180 пассажиров. Много семей с детьми.
— Устали от недосыпа. Поспать удалось только 4 часа. Слава Богу, нас снова посадили в самолет, мы уже выехали на взлетную полосу, — написал КП-Новосибирск пассажир Евгений Галдасов.
Во Вьетнаме также ждут борт, потому что из-за поломки самолета в Новосибирске туристы не могут вернуться.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Не могли взлететь, потом — хлопок»: в самолете, летевшем во Вьетнам, загорелся двигатель.
На борту было 180 пассажиров.(подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU