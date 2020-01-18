2020-01-18T09:46:51+03:00
Происшествия

«Не могли взлететь, потом — хлопок»: в самолёте, летевшем во Вьетнам, загорелся двигатель

На борту было 180 пассажиров
Ульяна ДЖАНКОВА
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В самолёте, летевшем во Вьетнам, загорелся двигательВ самолёте, летевшем во Вьетнам, загорелся двигательФото: Михаил ФРОЛОВ
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В новосибирском «Толмачево» случилось ЧП. На борту самолета компании s7, который в субботу, 18 января в 00.05 должен был вылететь во Вьетнам, сработала система пожаротушения. К самолету приехали пожарные машины. Пассажиры рассказывают, что долго не могли взлететь, около часа пытались запустить двигатель, а потом услышали хлопок.

— Сели в самолет, долго не могли взлететь, потом вроде как был хлопок и пожарные машины. Но они не стали подъезжать, так как система пожаротушение самолета сама справилась. После этого самолет отбуксировали обратно к выходам в аэропорт и попросили всех выйти с багажом, — рассказал КП-Новосибирск пассажир Евгений Галдасов. — Сначала вылет перенесли на 2-20, но в итоге пришло оповещение о переносе на 12-00. После этого за нами приехал автобус, и нас увезли в отель. Мы поспали часа 4,за нами снова вернулся автобус и вот мы снова в аэропорту. Какой-то прям эвакуации экстренной в самолете не было, все спокойно сидели и ждали чем все закончится.

Молодой человек рассказывает, что никто не испугался, но люди устали ждать своего вылета. На борту много семейных пар с детьми - всего 180 пассажиров.

В Новосибирске у самолёта загорелся двигатель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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