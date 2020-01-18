2020-01-18T10:14:54+03:00
Происшествия

Появилось видео пожара в двигателе самолета «Новосибирск-Камрань»

Борт с пассажирами в салоне готовился к взлету из аэропорта «Толмачево»
Ульяна ДЖАНКОВА
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Пассажир снял, как горел двигатель самолета, готовившегося к взлету. Фото: стоп-кадрПассажир снял, как горел двигатель самолета, готовившегося к взлету. Фото: стоп-кадр
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Один из пассажиров рейса «Новосибирск-Камрань» снял на видео, как горит двигатель самолета. Мужчина сидел рядом и увидел происходящее в окно иллюминатора. Паники в салоне не было: к борту тут же приехали экстренные службы.

Напомним, в субботу, 18 января, люди не смогли улететь вовремя во Вьетнам, потому что перед взлетом у самолета s7 загорелся двигатель.

Появилось видео пожара в двигателе самолета «Новосибирск-Камрань».

Очевидцы рассказали КП-Новосибирск, что они около часа сидели в салоне. В это время экипаж упорно пытался завести двигатель, как вдруг раздался хлопок, к борту оперативно подъехали службы экстренной помощи.

На борту самолета было 180 пассажиров. Много семей с детьми. Всех их экстренно эвакуировали. Людям на несколько часов предоставили отель, а потом снова отправили в аэропорт «Толмачево». Туристам предоставили другой самолет, и они благополучно вылетели на отдых. Задержка рейса составила около 12 часов.

В Новосибирске у самолёта загорелся двигатель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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