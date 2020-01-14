«Подвигала «булочками»!»: сибирячка в костюме Санты подразнила соцсети откровенным видео

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:48:16+03:00

Ролик посмотрели около двух тысяч человек

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Новосибирская танцовщица Оля Ряжа с Бали поздравила своих подписчиков со Старым Новым годом. Девушка записала на видео пикантный танец. Красотка облачилась в бикини нежно-бирюзового цвета, он красиво оттенял загорелую кожу, на голову блондинка надела шапку Санты. После — девушка начала ритмично двигать ягодицами по песку. Рядом пальмы, море… Пикантные кадры она выложила в своем аккаунте в Инстаграме.

— К вам приходил Санта? — подписала ролик блондинка.

Ролик взбудоражил подписчиков танцовщицы. Видео посмотрели около двух тысяч людей.

— Вот это огнище! Это самый крутой танец Санты. Всегда хотела так научиться.

— Приходил, подарил блендер. Но лучше бы билет в тепло.

— Ух-ты, я так не умею! На это можно смотреть бесконечно.

Напомним, Ольга Ряжа, так девушка сама себя называет, известна тем, что устроила челлендж: в супермаркете она одной ногой катила тележку, демонстрируя отличную растяжку. За блондинкой повторили многие девушки.

А еще сибирячка показала танец, в котором села на шпагат в прыжке: одно неверное движение, и она могла бы порвать связки.

Также блондинка станцевала в купальнике на каблуках. Она сняла это на видео и показала широкой аудитории. Девушка призналась, что такая откровенность позволила ей вновь полюбить свое тело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/754572" frameborder="0"></iframe> Сибирячка в костюме Санты подразнила пикантным танцем.

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ИСТОЧНИК KP.RU