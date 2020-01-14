«Подвигала «булочками»!»: сибирячка в костюме Санты подразнила соцсети откровенным видео
Новосибирская танцовщица Оля Ряжа с Бали поздравила своих подписчиков со Старым Новым годом. Девушка записала на видео пикантный танец. Красотка облачилась в бикини нежно-бирюзового цвета, он красиво оттенял загорелую кожу, на голову блондинка надела шапку Санты. После — девушка начала ритмично двигать ягодицами по песку. Рядом пальмы, море… Пикантные кадры она выложила в своем аккаунте в Инстаграме.
— К вам приходил Санта? — подписала ролик блондинка.
Ролик взбудоражил подписчиков танцовщицы. Видео посмотрели около двух тысяч людей.
— Вот это огнище! Это самый крутой танец Санты. Всегда хотела так научиться.
— Приходил, подарил блендер. Но лучше бы билет в тепло.
— Ух-ты, я так не умею! На это можно смотреть бесконечно.
Напомним, Ольга Ряжа, так девушка сама себя называет, известна тем, что устроила челлендж: в супермаркете она одной ногой катила тележку, демонстрируя отличную растяжку. За блондинкой повторили многие девушки.
А еще сибирячка показала танец, в котором села на шпагат в прыжке: одно неверное движение, и она могла бы порвать связки.
Также блондинка станцевала в купальнике на каблуках. Она сняла это на видео и показала широкой аудитории. Девушка призналась, что такая откровенность позволила ей вновь полюбить свое тело.
Сибирячка в костюме Санты подразнила пикантным танцем.
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ИСТОЧНИК KP.RU