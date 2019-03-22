«Я стеснялась своего тела»: сибирячка в купальнике сняла откровенное видео
Новосибирская танцовщица Ольга Ряжинова преподает dancehall, и обычно ее можно было увидеть танцующей в футболках-джинсах-легинсах. Но в своем новом видео девушка предстала совершенно иной – в купальнике и на каблуках.
- На этот танцевальный ролик меня вдохновил отдых в Таиланде. Перед своим отпуском я была замотанной и вечно недовольной окружающими и собой: стеснялась своего тела, прятала его за одеждой, - признается Ольга. – Но в Таиланде я выдохнула, почувствовала, что я красивая и желанная, ощутила свою женскую силу.
Теперь Ольга все комментарии, пусть даже и от критиков, читает с улыбкой:
- Да, после нового ролика встречались негативные комментарии вроде «Что-то «пятая точка» у нее большая», - не скрывает девушка. – Но их авторы – это диванные критики, у которых «пятая точка» в два раза больше моей и которые в этой жизни ничего не добились. И к ним надо относиться проще.
Правда, поклонников, которые не скупятся на комплименты в адрес девушки, куда больше:
- Молодец, очень красиво! Фигура шикарная, - хвалят они девушку.
Cибирячка в купальнике и на каблуках сняла откровенное видео.
ИСТОЧНИК KP.RU