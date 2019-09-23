За пиццей в стиле Волочковой: сибирячка удивила продавцов супермаркета растяжкой

СЕГОДНЯ 15:29 2019-09-23T15:29:00+03:00

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Жительница Новосибирска Ольга Ряжинова сняла небольшое видео о своем походе в супермаркет. Казалось бы, что здесь необычного? Однако, многие, увидев манеру девушки делать покупки, с удивлением открывают рты. Тележку сибирячка катит ногой, при этом демонстрирует потрясающую растяжку. Даже известная любительница шпагатов, балерина Анастасия Волочкова, подобных трюков еще не показывала.

На самом деле Оля — обычный человек, и по магазинам ходит, как все остальные люди. Данный же ролик снят ради забавы и демонстрации возможностей тела, ведь девушка увлекается танцами и даже преподает в одной из студий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/733705" frameborder="0"></iframe> Волочкова отдыхает: девушка покупает пиццу необычным способом.

Ролик Ольга сначала опубликовала на страничке танцевальной школы, но реакция подписчиков ее не обрадовала:

— Официальный аккаунт разместил это видео у себя, в итоге куча диванных критиков писали столько негатива, что им пришлось закрыт комментарии. Но были и адекватные комментарии: молодец, отличная растяжка и все в таком духе. Все-таки людей, которым нужен негатив в России пока больше. Но верим в лучшее, — делится с КП-Новосибирск сибирячка.

Кстати продавцы в магазине отреагировали на трюк спокойно. Сама же девушка поправляет — это не чудо какое-то, так сможет любой, у кого есть хорошая растяжка. Знакомые Ольги в социальных сетях готовы повторить постановку.

Инициатор их подбадривает:

— Готова объявить челлендж, — пишет девушка в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU