2018-11-01T15:59:11+03:00
Общество

«А сначала казалась такой скромной»: сибирячка показала танец не для слабонервных

Во время него можно переломать ноги и порвать связки, но мастерство танцовщицы оказалось на высоте
Алена КУЛЕШОВА
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Несмотря на то, что танец может показаться агрессивным и даже опасным, Ольга рассказывает, что полюбила его именно из-за красоты движений.Несмотря на то, что танец может показаться агрессивным и даже опасным, Ольга рассказывает, что полюбила его именно из-за красоты движений.Фото: СОЦСЕТИ
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Жительница Новосибирска Ольга Ряженова выложила в инстаграм видео с необычным танцем, который показывала на конкурсе Bomba Rasta weekend vol.5. Девушка села на шпагат в прыжке, одно неловкое движение и она могла травмироваться.

- Я танцами занимаюсь уже около 15 лет, а именно dancehall около 4,- рассказала героиня ролика Ольга Ряженова, - Сейчас я преподаю этот танец в двух студиях.

Несмотря на то, что танец может показаться агрессивным и даже опасным, Ольга рассказывает, что полюбила его именно из-за красоты движений.

- Этот вид танца – dancehall - понравился мне своими красивыми, необычными движениями, - говорит Ольга.

Эффектный танец не оставил равнодушными и пользователей инстаграм. В комментариях под видео пользователи восхищаются красотой движений и всерьез опасаются за здоровье танцовщицы.

- Оля, ты потрясающая, - пишут одни.

- Оля, мне было за тебя страшно, - переживают другие.

- А сначала показалась такой скромной, а оказывается, такие пожары устраиваешь,- удивляются третьи.

olya_ryazhaolya_ryazha
Травмоопасный танец
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