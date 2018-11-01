«А сначала казалась такой скромной»: сибирячка показала танец не для слабонервных
Жительница Новосибирска Ольга Ряженова выложила в инстаграм видео с необычным танцем, который показывала на конкурсе Bomba Rasta weekend vol.5. Девушка села на шпагат в прыжке, одно неловкое движение и она могла травмироваться.
- Я танцами занимаюсь уже около 15 лет, а именно dancehall около 4,- рассказала героиня ролика Ольга Ряженова, - Сейчас я преподаю этот танец в двух студиях.
Несмотря на то, что танец может показаться агрессивным и даже опасным, Ольга рассказывает, что полюбила его именно из-за красоты движений.
- Этот вид танца – dancehall - понравился мне своими красивыми, необычными движениями, - говорит Ольга.
Эффектный танец не оставил равнодушными и пользователей инстаграм. В комментариях под видео пользователи восхищаются красотой движений и всерьез опасаются за здоровье танцовщицы.
- Оля, ты потрясающая, - пишут одни.
- Оля, мне было за тебя страшно, - переживают другие.
- А сначала показалась такой скромной, а оказывается, такие пожары устраиваешь,- удивляются третьи.