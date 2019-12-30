В Шерегеш не поедут: стали известны подробности отношений Манукяна и Бузовой

СЕГОДНЯ 17:31 2019-12-30T17:31:10+03:00

Слухи о романе между Ольгой и Давидом поползи, когда сибиряк снялся в клипе поп-дивы.

Пока что сибиряк не собирается везти свою избранницу в Новосибирск

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Известная холостячка Ольга Бузова сменила свой статус: недавно девушка заявила, что официально встречается с новосибирским блогером Давидом Манукяном. Популярная певица познакомилась с родственниками своего избранника, когда приезжала на концерт в Новосибирск.

— Они были на концерте, а потом прошли за кулисы. Подарили Ольге букет и пообщались, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск близкие из окружения блогера. — День рождения Давид отмечал за городом, с друзьями.

Сейчас молодая парочка отдыхает в Куршавеле, там же они и встретят Новый год. Только пока свою избранницу Давид не планирует везти в столицу Сибири.

— Они будут в Москве на праздниках. Родственники Давида туда же хотят прилететь, — утверждают хорошие знакомые семьи Манукян.

Ранее «КП-Новосибирск» писали, что новосибирский блогер скрывается в Москве от своих долгов.

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ИСТОЧНИК KP.RU