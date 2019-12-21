Муж сибирячки, умершей от рака, пожертвовал почти полмиллиона на лечение соседа

СЕГОДНЯ 15:41 2019-12-21T16:25:45+03:00

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Муж умершей от рака Марии Силантьевой перевел оставшиеся со сборов деньги на лечении другим нуждающимся людям. Напомним, Марии не стало 27 ноября 2019 года. Ранее КП-Новосибирск писала, что у 31-летней мамы двоих детей обнаружили лимфому. Сибирячка долгое время лечилась за рубежом: в Корее, а потом в Китае. Супруг Марии был готов на все ради спасения любимой — открыл счет для пожертвований, записывал видеоролики и не стеснялся говорить о том, что на лечение требуются серьезные деньги.

Несмотря на то, что некоторые люди считали подобные сборы средств напрасными, находились и те, кто со всей душой был готов помочь Марии. Теперь же ее супруг объявил о том, что ту сумму, которая осталась у него после сборов, он переведет другим людям, нуждающимся в средствах на лечение.

— Как и обещал, перевел оставшиеся со сборов деньги другим нуждающимся людям. Никита и Алена — классная пара! Я очень рад нашему знакомству. Но жаль, что оно произошло при таких обстоятельствах, — написал Валерий Силантьев в группе Вконтакте, посвященной памяти его погибшей супруги. — У Никиты лимфома, скоро они поедут в Корею на лечение. Они, также как и мы, из Академгородка, и живут в 10 минутах езды от нас. Знаю людей, которые уже поддержали Никиту и в свое время помогали нам. Просто они знают обе семьи лично, либо через одно рукопожатие, ведь Академгородок — это, по сути, большая деревня.

Валерий пообещал следить за историей Никиты и Алены, поддерживать их информационно, финансово, морально. Сибиряк призывает и остальных людей не оставаться в стороне и поддержать эту семью в столь непростой жизненной ситуации.

— Мне нравится в них то, что супруги хотят быть вместе, что они не прячутся от вызовов жизни и активно борются с болезнью. Такие вещи при личном знакомстве замечаешь сразу же, и это вызывает уважение. Прошу всех неравнодушных поддержать Никиту, прежде всего финансово или информационно, — пишет Валерий. — К сожалению, не все подвластно нашей воле, но, как показал наш сбор, люди из Академгородка, Советского района в целом, Кольцово, — могут горы свернуть, объединившись ради помощи тем, кто попал в беду.

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ИСТОЧНИК KP.RU