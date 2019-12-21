Муж сибирячки, умершей от рака, пожертвовал почти полмиллиона на лечение соседа
Муж умершей от рака Марии Силантьевой перевел оставшиеся со сборов деньги на лечении другим нуждающимся людям. Напомним, Марии не стало 27 ноября 2019 года. Ранее КП-Новосибирск писала, что у 31-летней мамы двоих детей обнаружили лимфому. Сибирячка долгое время лечилась за рубежом: в Корее, а потом в Китае. Супруг Марии был готов на все ради спасения любимой — открыл счет для пожертвований, записывал видеоролики и не стеснялся говорить о том, что на лечение требуются серьезные деньги.
Несмотря на то, что некоторые люди считали подобные сборы средств напрасными, находились и те, кто со всей душой был готов помочь Марии. Теперь же ее супруг объявил о том, что ту сумму, которая осталась у него после сборов, он переведет другим людям, нуждающимся в средствах на лечение.
— Как и обещал, перевел оставшиеся со сборов деньги другим нуждающимся людям. Никита и Алена — классная пара! Я очень рад нашему знакомству. Но жаль, что оно произошло при таких обстоятельствах, — написал Валерий Силантьев в группе Вконтакте, посвященной памяти его погибшей супруги. — У Никиты лимфома, скоро они поедут в Корею на лечение. Они, также как и мы, из Академгородка, и живут в 10 минутах езды от нас. Знаю людей, которые уже поддержали Никиту и в свое время помогали нам. Просто они знают обе семьи лично, либо через одно рукопожатие, ведь Академгородок — это, по сути, большая деревня.
Валерий пообещал следить за историей Никиты и Алены, поддерживать их информационно, финансово, морально. Сибиряк призывает и остальных людей не оставаться в стороне и поддержать эту семью в столь непростой жизненной ситуации.
— Мне нравится в них то, что супруги хотят быть вместе, что они не прячутся от вызовов жизни и активно борются с болезнью. Такие вещи при личном знакомстве замечаешь сразу же, и это вызывает уважение. Прошу всех неравнодушных поддержать Никиту, прежде всего финансово или информационно, — пишет Валерий. — К сожалению, не все подвластно нашей воле, но, как показал наш сбор, люди из Академгородка, Советского района в целом, Кольцово, — могут горы свернуть, объединившись ради помощи тем, кто попал в беду.
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ИСТОЧНИК KP.RU