Пусть мама вернется живой: сибирячка оставила двоих детей, чтобы справиться с болезнью

Жительнице Новосибирска Марии Силантьевой 31 год, у нее двое маленьких детей и ей некогда болеть. Но врачи поставили страшный диагноз - лимфома. В нашей стране все методы лечения уже испробованы, ничего не помогает. Женщина решилась оставить малышей и уехать в Корею попробовать альтернативные варианты.

ДИАГНОЗ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Первые симптомы появились в феврале 2018 года, когда Маша была беременна вторым ребенком. На шее у девушки набух лимфоузел и начались легкие покашливания.

- Маша сразу же начала проходить обследования. Пока пытались понять, что с ней, болезнь усугубились, пришлось экстренно оперировать. Узел удалили и сразу же отправили на биопсию, - рассказал КП-Новосибирск Валерий, муж Марии.

Потом Марии экстренно сделали кесарево на 6 месяце. Мама провела с новорожденным несколько дней, после чего их разлучили: малыша отправили в перинатальный центр.

Маша с Алисой - еще до болезни. Фото: из личного архива героев.

Ребенок появился на свет недоношенным: маленькому Артуру пришлось делать операцию на глазах, разные массажи. Сейчас малыш нормально развивается. А вот у его мамы прогнозы не утешительные. После всех анализов и обследований у врачей не было сомнений в диагнозе – лимфома.

Марии пришлось пройти 7 курсов химиотерапии. После лечения, в ноябре 2018 года, девушке сказали, что болезнь ослабла и можно сделать передышку. Но в декабре состояние девушки начало ухудшаться, появились головные боли.

- Я долго думал, что это усталость так сказывается. Пытался ее разгружать в домашних делах, ведь после тяжелых курсов химии ей было сложно сидеть с двумя детьми, - вспоминает Валерий. – Когда поняли, что отдых не спасает – забили тревогу.

«МЕНЯ ОХВАТИЛА ПАНИКА, Я НЕ ПОНИМАЛ, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ И КУДА ИДТИ»

Марии сделали томографию – метастазы проникли в мозг, он был поражен в нескольких местах. Началось хождение по кабинетам, снова пришлось лечь на химию, но результатов не было. У молодой мамы состояние совсем ухудшилось: стали отниматься ноги, начались проблемы с речью.

- Меня охватила паника, я не понимал, что нужно делать дальше и куда идти. Новое обследование показало – ситуация ухудшилась, - рассказывает муж Маши.

Вера на положительный исход лечения внутри страны у супруга тогда исчезла. К тому же врачи, по словам Валерия, не смогли предложить каких-то дальнейших конкретных методов лечения. Все было неопределенно, это и подвигло семью искать помощь в зарубежных клиниках. Делали все быстро, так как на счету был каждый час: сибирячке становилось все хуже и хуже…

Маленький Артур на руках у папы. Фото: из личного архива героев.

Выбор пал на корейскую клинику, именно потому, что там не надо было ждать очереди, не было бумажной волокиты – сказали просто: «Приезжайте». Скорость для семьи оказалась решающим аргументом. В Корею молодая мама отправилась с супругом, оставив дома 4-летнюю Алису и годовалого Артура. Детей воспитывают бабушка и друзья.

- Врачи обещают делать все по максимуму. Маше сделали все обследования на месте. Не нужно было никуда ездить. Конечно, не обходится без сложностей. Один раз она впадала в кому, но это было ненадолго. Сейчас жена хотя бы может говорить, - рассказывает Валерий.

ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ НА СПАСЕНИЕ ЖЕНЫ

Лечение дорогостоящее. Сначала Валерий пытался своими силами, через знакомых, друзей и родных собрать нужную сумму. Но это получалось до определенного времени, пока не стало ясно, что требуется операция.

- Сейчас Машино состояние тяжелое, но стабильное. Ей делают лучевую терапию и химиотерапию. Требуется операция.Пересадка костного мозга - название обманчивое. На самом деле там выжигают все мощной химией, как по хайвею лекарства доставляют прямиком в мозг. А пересаживают, чтобы потом заново вырастить. Так нам объяснили, - рассказал супруг.

Мужчина думает, что нужно обращаться в фонды, так как необходимо собрать 109 тысяч долларов, это больше 6 миллионов рублей. Родственные связи тут бессильны.

Маша борется за жизнь ради своих детей. Фото: из личного архива героев.

- С фондами много бумажной волокиты, они требуют много подтверждений, здесь не все так быстро. Поэтому у нас есть своя группа, где я лично выкладываю всю отчетность о том, куда и на что идут отправленные деньги, - объясняет Валерий.

Работает супруг Марии дистанционно. У него свой магазин аксессуаров для телефонов. Живет мужчина у своей жены в палате. Не хочет расставаться с ней не на секунду. Он сопровождает Машу на процедуры и поддерживает связь с семьей и родственниками.

- Мы много общаемся с дочкой по видеосвязи. Она все понимает и переживает. Недавно дала мне задание, чтобы я купил ей набор кукол, - рассказывает муж Марии.

Он очень хочет, чтобы этих кукол Алисе отдала ее мама. Чтобы Маша победила болезнь.

Операция по пересадки костного мозга ожидается через 2 месяца. Подробную информацию и отчетность можно увидеть здесь. https://vk.com/makemashahealthyagain