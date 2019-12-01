«Он не дал ей проститься с детьми»: мужа умершей от рака сибирячки травят в соцсетях

В среду в новосибирской реанимации умерла мама двоих детей Мария Силантьева. КП-Новосибирск ранее писала, что у девушки обнаружили лимфому. В Новосибирске врачи не смогли помочь, тогда муж Марии отвез супругу в Корею, потом в Китай. Валерий был готов на все ради спасения любимой. Открыл счет для пожертвований, записывал видеоролики и не стеснялся откровенно говорить: на лечение нужны большие деньги. Маша умерла, Валерий переживает сильный удар, но испытания не заканчиваются. Ему пришлось бороться с нападками в соцсетях - некоторые благотворители обвиняют его в напрасном сборе.

«ТАМ ТОЛЬКО САДИСТЫ»

В ноябре в группу поддержки Маши Силантьевой в соцсетях постучались неизвестные люди. Новенькие сразу стали изучать посты, задавать вопросы по отчетности.

- Сначала я не придал этому значения - думал, им не безразлична судьба моей жены, - рассказал КП-Новосибирск вдовец Валерий Силантьев. - Но когда уже начали цепляться лично к нашему врачу, почувствовал, что есть подвох.

Семья Силантьевых столкнулась с группой «БНК», или по-другому - «Благотворительность на костях». Их цель - выявить «токсичные» сборы. Что именно понимается под этим словом, точно не могут объяснить даже сами организаторы сообщества.

- Наш термин «токсичный» не имеет отношения к мошенничеству. А цель паблика - обсуждение тем, о которых не принято говорить: подозрительные сообщества, в которых формируют чувство привязанности и ответственности за больного. Такие сборы потом часто превращаются в мошеннические схемы, - говорит представитель группы «БНК».

Сторонники БНК уверены, что сбор был не нужен. Фото: соцсети.

Определение размытое. Складывается ощущение, что все-таки главная цель - это обсудить чужое горе, потроллить и морально задавить и без того удрученных родственников.

- Последние пару дней любящий муж размещает посты с рассуждениями о том, как побыстрее собрать деньги. Если бы так энергично отчитывался о потраченных средствах, цены бы ему не было, - пишут участники «Благотворительности на костях» о постах Валерия Силантьева. - Что перед нами: сбор ради сбора или отчаянная попытка спасти человека, перед болезнью которого современная медицина бессильна?

Незнакомые люди пытались саботировать сборы на лечение Марии: жаловались на сообщество администраторам соцсети, писали тысячи неприятных комментариев под постами. В группе поддержки между старичками и новичками разразилась война: одни доказывали, что нужно бороться за жизнь Маши до последнего, другие были уверены, что сбор - пустая трата времени.

- Они появились в самый сложный момент: когда Маша впала в кому. Было тяжело оплачивать реанимацию, и помощь действительно была необходима. Видимо, хотели, чтобы меня в Китае в тюрьму посадили, а Маша там умерла бы, - возмущается Валерий.

Вдовец уверен: в группе состоят только садисты, у которых нет никаких моральных ценностей.

Пользователи социальных сетей настроены против реаниматолога. Фото: соцсети.

«НЕ ДАЛИ ШАНСА ПОПРОЩАТЬСЯ С ДЕТЬМИ»

Корреспонденту КП-Новосибирск удалось связаться с одним из администраторов группы «БНК». Она сразу сняла с себя ответственность за «репрессии» и заявила, что наводки на подозрительные сборы дают обычные участники сообщества.

- Пост не содержит обвинений в мошенничестве, он не оскорбляет семью, поэтому команде админов он подошел. Выражать сомнения в сборе и его целях разве запрещено? - недоумевает Лана. - У нас были случаи, когда читатели высказывали свои сомнения, а после обсуждений решали, что помощь все-таки нужна.

- А как же травля, которая началась в комментариях?

- В группе 25 тысяч участников. Это население города. Как вы думаете, может среди 25 тысяч человек найтись тот, кто сморозит глупость?

Лана Машистова говорит, что показала врачебные выписки Маши Силантьевой каким-то знакомым онкологам, которые дали свое заключение.

- Они сказали, что чудес, увы, не бывает. И настолько запущенный процесс шансов не оставляет, - объясняет Лана. - Врачи сразу сказали, что девушка умрет еще в Китае, максимум - переживет перелет в Новосибирск. Для меня в этой истории самое печальное, что молодая мама из-за торговцев надеждой не успела попрощаться со своими детьми и обнять их в последний раз.

Лана уверена: везти Марию в Китай не нужно было.

- Следовало бы вернуться домой, чтобы девушка смогла попрощаться со своими детьми, - поделилась с корреспондентом КП-Новосибирск Лана.

Однако, несмотря на столь уверенные комментарии людей, стремящихся к объективности, самым популярным комментарием в этом «антитоксичном» паблике стали слова знакомой семьи - Наташи Славиной:

- Я - в твердом уме и крепкой памяти - прекрасно осознаю, что шансы спасти Марию стремятся к нулю, но я помогаю ее мужу, который не может решить за Бога, что вот именно сегодня его Маша должна умереть. Ситуация очень тяжелая, и я помогаю, так как понимаю, что именно движет этим человеком. Я считаю, что это правильно. И мне все равно, тратит он деньги на врача, реанимацию или отослал бабушке и дедушке, которые сидят с его детьми, пока он находится рядом с их умирающей дочерью. И плевать мне на банковские выписки, я не веду бухгалтерию. Очень неприятная у вас группа, циничная и бессердечная. А могли бы собраться и сообща помочь кому-то.

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