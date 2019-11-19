Сибиряк отказался отключать любимую от кислорода: теперь каждый день ее жизни стоит 180 тысяч рублей

Маша Силантьева - молодая мама из Новосибирска, а еще у нее рак. В соцсетях девушку поддерживают друзья, родственники, есть группа, где собирают деньги на лечение сибирячки. Но последний пост, который написал ее муж Валерий, потряс всех подписчиков. Мужчина рассказал, что китайская клиника предложила ему отключить жену от ИВЛ из-за долгов: «Подпишите бумаги о том, что согласны на отключение Маши от кислорода». Валерий пообещал врачам, что будет все вовремя оплачивать, лишь бы дать шанс любимому человеку, хотя веры в чудо все меньше. Теперь один день Маши в реанимации стоит сумасшедших денег - 180 тысяч рублей! Брат Валерия - Сергей рассказал КП-Новосибирск, как прошло лечение в Корее, почему сейчас Маша лечится в Китае и сколько требуется денег на этот марафон по спасению жизни одного человека.

Девушка оставила детей дома, чтобы вернуться к ним здоровой. Фото: соцсети.

ИЗ КОРЕИ В КИТАЙ

«Комсомолка» уже писала об истории болезни Марии Силантьевой. У девушки обнаружили лимфому - опухоль мозга. В России врачи помочь не смогли, если вкратце - наша медицина за такие случаи, как у Маши, не берется. Болезнь неизлечима. Надежды нет. Тогда муж сибирячки Валерий экстренно собрал жену и увез в Корею. Двое маленьких детей остались дома с бабушкой. На заграничных врачей была вся надежда.

- В Сеуле нас тоже ждало разочарование. Врачи сказали, что лечение не помогает, - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Сергей Силантьев. - Маша прошла несколько курсов химио- и радиотерапии. Об отсутствии результатов нам сообщили в середине сентября.

Валерий стал оперативно консультироваться с другими клиниками и врачами. Сначала они предложили альтернативный вариант - лечение другим препаратом. Однако, оценив клиническую картину, врачи отказались.

- Валера показывал документы корейским врачам. Он надеялся найти еще какой-то способ помочь Маше, - говорит Сергей. - Ему посоветовали экспериментальную иммунотерапию CAR-T, только в Корее попасть в такую группу нереально.

Смысл терапии таков: взять T-клетки, которые отвечают за иммунитет и не видят опухоль, и модифицировать их, чтобы они смогли разглядеть и атаковать болезнь.

- С нами связалась девушка, которая сама прошла это лечение. У нее тоже была лимфома. Она вылечилась в Китае и стала внештатным консультантом института, где ей помогли, - продолжает Сергей. - Она и объяснила, что этот метод приспособлен к опухолям, которые не подвластны химиотерапии.

Валерий вместе с китайским доктором. Фото: соцсети.

КОМА ИСПОРТИЛА ПЛАНЫ

Валерий ухватился за эту ниточку и связался с институтом. Машу положили в пекинскую клинику 16 октября. Но успели сделать всего две процедуры. В 20-х числах октября Маша впала в кому. В реанимации сибирячка пробыла четыре дня, врачи пытались сделать все возможное, чтобы девушка пришла в себя.

- После комы Маша была в нормальном состоянии. Ей успели сделать процедуру, но она снова попала в реанимацию, - добавляет Сергей. - Это произошло 12 ноября. И сейчас она до сих пор лежит в коме.

На спасение девушки уже потрачено больше 13 миллионов рублей. Лечение в Китае тоже не из дешевых. Один день в реанимации стоит 180 тысяч рублей.

- Состояние Маши нестабильное: температура то упадет, то вернется в норму. Давление тоже скачет, как сумасшедшее, - описывает мужчина состояние сибирячки. - Она находится на постоянной поддержке. Нам остается надеяться, что уже введенные клетки помогут победить болезнь.

Девушка каждый день борется за жизнь. Фото: соцсети.

МУЧИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР

Госпиталь частный. Если нет денег, то, соответственно, нет и лечения. В Сеуле была возможность погашать долги постепенно - врачи не настаивали на единовременной оплате услуг. В пекинской клинике условия намного жестче. Врачи видят сумрачные перспективы Маши на выздоровление, а у Валерия нет денег, чтобы оплачивать реанимацию.

- Как-то у Валеры спросили: «Если сердце остановится, перезапускать будем?» Естественно, он сказал: «Да». О другом выборе и речи быть не может, - уверен Сергей. - Через день или два возник кризис.

Врачи задали Валерию еще один вопрос: «Будем продолжать лечение или отключим от аппарата искусственной вентиляции легких?». Если лечение продлится, то нужно будет оплачивать место без задержек. Все упирается в деньги.

Валерий планирует перевозить Машу в Новосибирск. Он хочет положить жену в реанимацию здесь, чтобы выиграть время для модифицированных клеток. Может быть, через некоторое время препарат все-таки сработает. Мужчина верит. Но пока девушка в коме, ни о каком перелете не может быть и речи.

Сборы для помощи Марии Силантьевой снова открыты. На счету - 640 тысяч рублей, но этой суммы недостаточно, чтобы оплатить лечение. Если вы хотите помочь семье Силантьевых, отправьте пожертвование на счет, информацию о котором можно найти в ее группе.

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