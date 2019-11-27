«Простите, что не уберег»: молодая мама, которой собрали 13 миллионов на лечение, умерла после прилета в Новосибирск

В Новосибирске умерла молодая мать двоих детей Мария Силантьева, которой неравнодушные жители собрали более 13 миллионов рублей на лечение. Маша боролась со страшным диагнозом — лимфомой. Врачи в России прямо сказали молодой маме, что ей не могут помочь. Тогда муж Марии начал сбор средств для лечения за рубежом. Машу смотрели в Корее, потом в Китае. Лечение было дорогое. Например, один день в реанимации китайской клинике стоит 180 тысяч рублей. Врачи предлагали мужу отключить супругу от кислорода, мол, все равно она не сможет долго прожить. Но Валерий Силантьев боролся за каждый день жены до конца. Несколько дней назад Машу перевезли домой, в Новосибирск, в одну из больниц. Но чуда не произошло. О смерти супруги сообщил ее муж в социальных сетях.

— Маши больше нет. Она ушла сегодня около часа назад. Бились до последнего. Я говорил ей много раз: захочешь остаться — оставайся. Буду любить, и беречь тебя при любом раскладе. А если захочешь уйти, то конечно же ты можешь это сделать, — написал в соцсетях Валерий Силантьев. — Простите, что не уберег Милашку.

В соцсетях все выражают соболезнование семье Силантьевых: — Маша есть. Но теперь где-то в другом месте. Душа бессмертна. — Вы бились до конца, - пишут люди. КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования семье.

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