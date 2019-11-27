2019-11-27T10:26:31+03:00
Общество

«Простите, что не уберег»: молодая мама, которой собрали 13 миллионов на лечение, умерла после прилета в Новосибирск

За жизнь Марии Силантьевой бились и российские, и китайские, и корейские врачи. Но главное, кто всегда был рядом с ней - это ее муж
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
РОдные до последнего боролись за Машу. Фото: соцсети.РОдные до последнего боролись за Машу. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

В Новосибирске умерла молодая мать двоих детей Мария Силантьева, которой неравнодушные жители собрали более 13 миллионов рублей на лечение. Маша боролась со страшным диагнозом — лимфомой. Врачи в России прямо сказали молодой маме, что ей не могут помочь. Тогда муж Марии начал сбор средств для лечения за рубежом. Машу смотрели в Корее, потом в Китае. Лечение было дорогое. Например, один день в реанимации китайской клинике стоит 180 тысяч рублей. Врачи предлагали мужу отключить супругу от кислорода, мол, все равно она не сможет долго прожить. Но Валерий Силантьев боролся за каждый день жены до конца. Несколько дней назад Машу перевезли домой, в Новосибирск, в одну из больниц. Но чуда не произошло. О смерти супруги сообщил ее муж в социальных сетях.

— Маши больше нет. Она ушла сегодня около часа назад. Бились до последнего. Я говорил ей много раз: захочешь остаться — оставайся. Буду любить, и беречь тебя при любом раскладе. А если захочешь уйти, то конечно же ты можешь это сделать, — написал в соцсетях Валерий Силантьев. — Простите, что не уберег Милашку.

В соцсетях все выражают соболезнование семье Силантьевых: — Маша есть. Но теперь где-то в другом месте. Душа бессмертна. — Вы бились до конца, - пишут люди. КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования семье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибиряк отказался отключать любимую от кислорода: теперь каждый день ее жизни стоит 180 тысяч рублей

Врачи поставили новосибирца перед сложным выбором: отключить жену от аппарата ИВЛ или платить огромные деньги за последние дни ее жизни (подробнее)?

Пусть мама вернется живой: сибирячка оставила двоих детей, чтобы справиться с болезнью

Сейчас женщина находится в корейской клинике, но у ее семьи кончились деньги, чтобы оплачивать лечение (подробности)

«Сделка с совестью»: сибиряку предложили отключить умирающую жену от аппарата ИВЛ из-за долга в клинике

Новосибирец отказался. Теперь ему надо выплачивать китайским врачам около 180 тысяч рублей в сутки (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Девочки хотят быть взрослыми»: Сергей Семенов разбирается в деле «Новой Шурыгиной», которую изнасиловали два парня
Самарский правозащитник, отсидевший за надругательство над настоящей Дианой Шурыгиной, вмешался в скандальную историю с изнасилованием 12-летней школьницы в Нижнем Новгороде
«Дети игнорировали учительниц и замечания!»: суд оставил на свободе школьного директора, который душил ученика
Теперь уголовное дело могут возбудить в отношении его коллег, детей и адвоката за лжесвидетельствование. Как педагог пошел на сделку со следствием и перевернул ход процесса - в материале КП-Новосибирск
Кому дают награды за высокое качество продуктов?
Товары собственной торговой марки (СТМ) ГК «ДИКСИ» получили высшие награды конкурса «Гарантия качества-2019». 13 категорий продуктов СТМ компании удостоились дипломов и наград, было завоевано 5 золотых и 5 серебряных медалей
Новости 24
Новосибирских бизнесменов шантажируют псевдоначальники МЧС
«Комсомолка» помогла новосибирцам добиться, чтобы в ЖК «Радуга» ходила еще одна маршрутка
Отмороженных малолеток, избивавших новосибирских школьников, поймала полиция
«А мама где была?»: суд оставил на свободе отчима, который тушил окурки о трехлетнего мальчика
Следователи ищут банду малолеток, избивающих школьников
«Он просто псих»: сибирячку преследует хакер-фетишист из-за фото голых пяток
Сегодня единый день контроля в Новосибирске: ответы на вопросы горожан о теплоснабжении и горячем водоснабжении
«Откуда она взялась?»: под Новосибирском ондатра прибежала в село и напала на местную собаку
Сибиряк убил портниху, которая шила ему рукавицы
Пенсионерке из Новосибирска вручили награду погибшего на фронте отца
«Они истощенные и больные»: сибирячке на на что кормить 30 голодающих собак
Чудо с бантиком: сибирячка делает животным такие прически, что Зверев позавидует
В мэрии Новосибирска прокомментировали повышение стоимости проезда на общественном транспорте
«Страшная смерть»: сибиряк на «Жигулях» столкнулся с фурами и погиб
Банда лжеохранников грабила новосибирские фирмы и продавала украденное в интернете
Банда отмороженных подростков терроризирует школьников в Калининском районе
В Искитиме 73-летнего дедушку нашли мертвым на путях
«Мой прадед воевал, а вы врете!»: новосибирцы пикетировали кинотеатр, где рассказывали о сговоре СССР и фашисткой Германии
«Главное, чтобы добрая была»: парень весом 290 килограммов ищет невесту