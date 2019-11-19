2019-11-19T15:43:45+03:00
Общество

«Сделка с совестью»: сибиряку предложили отключить умирающую жену от аппарата ИВЛ из-за долга в клинике

Новосибирец отказался. Теперь ему надо выплачивать китайским врачам около 180 тысяч рублей в сутки
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Из-за болезни Мария оставила детей в Новосибирске. Фото: личный архив.Из-за болезни Мария оставила детей в Новосибирске. Фото: личный архив.
Изменить размер текста:

Китайские врачи поставили новосибирца перед непростым выбором: отключить или платить. Его жена с опухолью мозга отправилась за лечением в Корею, потом в Китай, так как российская медицина уже не давала шансов на выживание. Дома у Марии Силантьевой остались двое маленьких детей. Муж собирает в соцсетях деньги на ее лечение, но сумм не хватает.

— 12 ноября состояние Маши резко ухудшилось, и она попала в реанимацию. Сейчас она в коме, на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние Маши стабилизировали, хотя оно остается тяжелым, — сообщает Валерий, муж женщины, в группе в социальных сетях.

Китайские врачи предложили Валерию выбор: прекратить лечение и отключить Марию от аппарата ИВЛ или же продолжать лечение, но за большие деньги.

— Если отключить, то все закончится быстро. Но Валерий потом так никогда и не узнает, а был ли шанс, что Маша выкарабкается? Может быть, стоило напрячь все силы и помочь ей тогда? Для него эта ситуация — сделка с совестью, которая обратной силы не имеет, — говорится в группе помощи Марии. — Если не отключать Машу сейчас, то остается шанс, что CART подавит опухоль по крайней мере частично, а это — новый диапазон возможностей для нее.

Муж выбрал второе... Теперь каждый день похож на гонку на выживание.

— «Не отключать Машу» означает оплачивать около 180.000 рублей в день. Такова стоимость реанимационной палаты в сутки.

Сибирякам срочно нужна помощь. В комментариях новосибирцы поддерживают земляков:

— Держитесь. Все получится! Обязательно получится. Маше здоровья!

— Маше здоровья и всех благ!

— Марии сил и ресурсов справиться с ситуацией! Валерию настроя на борьбу!

Вы можете также помочь этой семье, все реквизиты указаны в группе помощи Марии Силантьевой.

Мужу предложили отключить жену от аппарата ИВЛ из-за долгов в китайской клинике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пусть мама вернется живой: сибирячка оставила двоих детей, чтобы справиться с болезнью

Сейчас женщина находится в корейской клинике, но у ее семьи кончились деньги, чтобы оплачивать лечение (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Голые фото новосибирской школьницы выложили в соцсетях
«Он совершит самооговор, возьмет на себя вину»: адвокат предсказывает поворот в резонансном деле о побоях в школе
«Аж мурашки по коже»: в лофт-парке «Подземка» показали фигуры умирающих людей
В Новосибирске засыпали яму, в которую едва не провалился ребенок
«Прошла с ребенком через сломанную калитку — заплати 10 тысяч»: сибирячка вышла с пикетом к суду
Общественная палата провела благотворительный конкурс «Во благо»
Джинсы колом: в Новосибирске начала резко падать температура
Приехало шесть пожарных машин: новосибирский студент устроил пожар, чтобы выйти из общежития
Заболеваемость растет: 119 инфарктов мозга на каждые 100 тысяч новосибирцев
В день рождения Даля устроят ежегодный праздник словаря
«Чуть белку не разорвали»: сибиряков возмутили собачники, которые выгуливают псов без намордников