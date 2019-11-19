«Сделка с совестью»: сибиряку предложили отключить умирающую жену от аппарата ИВЛ из-за долга в клинике

СЕГОДНЯ 09:15 2019-11-19T15:43:45+03:00

Новосибирец отказался. Теперь ему надо выплачивать китайским врачам около 180 тысяч рублей в сутки

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Китайские врачи поставили новосибирца перед непростым выбором: отключить или платить. Его жена с опухолью мозга отправилась за лечением в Корею, потом в Китай, так как российская медицина уже не давала шансов на выживание. Дома у Марии Силантьевой остались двое маленьких детей. Муж собирает в соцсетях деньги на ее лечение, но сумм не хватает.

— 12 ноября состояние Маши резко ухудшилось, и она попала в реанимацию. Сейчас она в коме, на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние Маши стабилизировали, хотя оно остается тяжелым, — сообщает Валерий, муж женщины, в группе в социальных сетях.

Китайские врачи предложили Валерию выбор: прекратить лечение и отключить Марию от аппарата ИВЛ или же продолжать лечение, но за большие деньги.

— Если отключить, то все закончится быстро. Но Валерий потом так никогда и не узнает, а был ли шанс, что Маша выкарабкается? Может быть, стоило напрячь все силы и помочь ей тогда? Для него эта ситуация — сделка с совестью, которая обратной силы не имеет, — говорится в группе помощи Марии. — Если не отключать Машу сейчас, то остается шанс, что CART подавит опухоль по крайней мере частично, а это — новый диапазон возможностей для нее.

Муж выбрал второе... Теперь каждый день похож на гонку на выживание.

— «Не отключать Машу» означает оплачивать около 180.000 рублей в день. Такова стоимость реанимационной палаты в сутки.

Сибирякам срочно нужна помощь. В комментариях новосибирцы поддерживают земляков:

— Держитесь. Все получится! Обязательно получится. Маше здоровья!

— Маше здоровья и всех благ!

— Марии сил и ресурсов справиться с ситуацией! Валерию настроя на борьбу!

Вы можете также помочь этой семье, все реквизиты указаны в группе помощи Марии Силантьевой.

Мужу предложили отключить жену от аппарата ИВЛ из-за долгов в китайской клинике.

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ИСТОЧНИК KP.RU