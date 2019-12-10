Из-за оттепели в Новосибирском зоопарке не могут уснуть медведи

СЕГОДНЯ 20:27 2019-12-10T20:27:33+03:00

В Новосибирском зоопарке рассказали о том, как отразилась на животных неожиданно теплая декабрьская погода

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В Сибири в 2019 году декабрь начался с аномально теплой погоды: столбик термометра практически не опускается ниже отметки -2 градуса, на дорогах тает снег, а на деревьях набухли почки. Однако подобные метеорологические явления сказываются не только на растениях, но и на животных.

Ранее, заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области — начальник управления по охране животного мира Петр Гога уже рассказывал КП-Новосибирск, что эта оттепель может быть опасна для тетеревов, которые, засыпая в рыхлом снегу, утром просыпаются застывшими во льду и погибают.

Кроме птиц, которым грозит смерть из-за «весенней» погоды в декабре, аномальное тепло может повлиять и на биологические ритмы животных, впадающих в зимой в спячку.

— У нас все животные, которые должны были впасть в спячку, до сих пор бодрствуют. Однако ничего особо страшного в этом нет: подобная погода в начале зимы была в Новосибирске и в некоторые прошлые годы. Тогда животные смогли заснуть только к концу декабря, а проснулись в конце января, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск заведующая научно-информационным отделом Новосибирского зоопарка Евгения Пирожкова. — Вообще, для животных в зоопарке это не так страшно, как для тех, кто обитает на воле. В конце концов, у нас есть ресурсы чтобы кормить тех, кто не смог заснуть. А вот в дикой природе, к примеру, те же медведи, если не впадут в спячку, то начнут искать себе пропитание, приближаясь к местам, где живут люди. Это и есть те самые медведи-шатуны.

По словам Евгении Пирожковой, чтобы животные могли впасть в спячку, температура воздуха должна продержаться на отметке -15 градусов не менее недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU