Синоптики объяснили аномальную погоду в Сибири глобальным потеплением

СЕГОДНЯ 16:38 2019-12-09T16:39:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске в декабре установилась неожиданно теплая погода. На улицах города тает совсем недавно выпавший снег, а на деревьях жители города уже заметили набухшие почки. Однако синоптики утверждают, что такая аномальная погода пришла в Сибирь не впервые и продержится она недолго.

— Температура, которая установилась в городе сейчас, выше нормы почти на 12-13 градусов. Но такое было в наших краях и ранее, к примеру, в 2013, 2015 и 2016 годах. Однако в этом сезоне мы уже успели зарегистрировать рекордно высокую температуру воздуха для декабря в некоторых регионах, таких как Кемерово и Барнаул. В каком-то смысле, мы связываем это в том числе и с общей тенденцией к глобальному потеплению, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. — На подобные изменение погоды влияют в том числе и пришедшие к нам мощные потоки воздушных масс из районов Атлантики и Европейской части России. Мы находимся в теплых секторах волновых циклонических возмущений, которые перемещаются по северному и центральным районам Западной Сибири. Именно эти возмущения и дают подобные осадки: местами они достигают значения класса умеренных. Мы считаем, что осадки продержатся у нас еще около трех суток: они могут быть в виде мокрого снега и дождя. Тем не менее, тенденция к понижению температуры тоже есть. Мы ожидаем, что после 10 декабря температура опустится до 0 и ниже, 11 и 12 числа до -3 и -8 градусов днем, и около -2 и -16 ночью. Ветры в ближайшие дни тоже станут слабее: они будут достигать порывов от 12 до 14 метров в секунду.

Давать какой-либо точный прогноз на саму Новогоднюю ночь синоптики пока не решаются, но предполагают, что 31 декабря в Новосибирске будет достаточно комфортная и мягкая погода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Весна, ты ли это? В Новосибирске на деревьях в декабре набухли почки

Аномально теплая погода установилась в декабре в 2019 году (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU