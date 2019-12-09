2019-12-09T16:39:22+03:00
Общество

Синоптики объяснили аномальную погоду в Сибири глобальным потеплением

По словам специалистов, такое тепло продержится в наших краях до второй декады декабря
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске в декабре установилась неожиданно теплая погода.В Новосибирске в декабре установилась неожиданно теплая погода.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Новосибирске в декабре установилась неожиданно теплая погода. На улицах города тает совсем недавно выпавший снег, а на деревьях жители города уже заметили набухшие почки. Однако синоптики утверждают, что такая аномальная погода пришла в Сибирь не впервые и продержится она недолго.

— Температура, которая установилась в городе сейчас, выше нормы почти на 12-13 градусов. Но такое было в наших краях и ранее, к примеру, в 2013, 2015 и 2016 годах. Однако в этом сезоне мы уже успели зарегистрировать рекордно высокую температуру воздуха для декабря в некоторых регионах, таких как Кемерово и Барнаул. В каком-то смысле, мы связываем это в том числе и с общей тенденцией к глобальному потеплению, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. — На подобные изменение погоды влияют в том числе и пришедшие к нам мощные потоки воздушных масс из районов Атлантики и Европейской части России. Мы находимся в теплых секторах волновых циклонических возмущений, которые перемещаются по северному и центральным районам Западной Сибири. Именно эти возмущения и дают подобные осадки: местами они достигают значения класса умеренных. Мы считаем, что осадки продержатся у нас еще около трех суток: они могут быть в виде мокрого снега и дождя. Тем не менее, тенденция к понижению температуры тоже есть. Мы ожидаем, что после 10 декабря температура опустится до 0 и ниже, 11 и 12 числа до -3 и -8 градусов днем, и около -2 и -16 ночью. Ветры в ближайшие дни тоже станут слабее: они будут достигать порывов от 12 до 14 метров в секунду.

Давать какой-либо точный прогноз на саму Новогоднюю ночь синоптики пока не решаются, но предполагают, что 31 декабря в Новосибирске будет достаточно комфортная и мягкая погода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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