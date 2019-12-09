Весна, ты ли это? В Новосибирске на деревьях в декабре набухли почки

СЕГОДНЯ 13:18 2019-12-09T13:18:14+03:00

Сибиряки заметили, что на деревьях в городе начали набухать почки. Фото: Читатель КП-Новосибирск

Аномально теплая погода установилась в декабре в 2019 году

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В Новосибирске в этом году зима началась с неожиданно теплых дней. Столбик термометра практически не опускается ниже температуры -1 и -2 градуса, а талый снег на дорогах напоминает скорее начало весны, чем разгар декабря. Судя по всему, из-за аномального потепления «запутались» и сибирские растения: на днях сибиряки заметили, что на деревьях в городе начали набухать почки.

— На деревьях на улице Кропоткина уже начали набухать почки, — рассказали читатели КП-Новосибирск. — А прямо на них лежат снежинки.

В Новосибирске в этом году зима началась с неожиданно теплых дней. Фото: Читатель КП-Новосибирск

Подобное поведение растений заметили и другие новосибирцы: фотографии деревьев с набухшими почками появились в социальных сетях:

— Весна, ты ли это?

— Наверное, растения перепутали зиму с весной.

— Погода сбила все природные ритмы! — пишут люди в пабликах Вконтакте.

Погода в середине декабря больше напоминает разгар весны. Фото: Читатель КП-Новосибирск

Отметим, что из-за неожиданно теплой погоды в Новосибирске растения уже начинали цвести совсем не в то время года, в которое должны. К примеру, в октябре 2019 жители города заметили цветущую яблоню.

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ИСТОЧНИК KP.RU