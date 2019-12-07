2019-12-07T19:48:46+03:00
Общество

«Застывают во льду»: из-за оттепели гибнут тетерева под Новосибирском

Неожиданно теплая погода может сулить птицам опасности
Алена КУЛЕШОВА
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Неожиданна оттепель может быть опасна для тетеревов.Неожиданна оттепель может быть опасна для тетеревов.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В Новосибирской области в 2019 году выдался на редкость теплый декабрь. По словам синоптиков, оттепель продержится первую декаду месяца, после чего в Сибири установятся привычные морозы.

Однако подобные метеорологические явления могут не лучшим образом сказаться на растениях и животных. О том, чем для сибирской фауны может грозить «весенняя» погода в разгар зимы КП-Новосибирск рассказал Заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области — начальник управления по охране животного мира Петр Витальевич Гога.

— Такая теплая погода в нашей области хоть и не редкость, но, тем не менее, для определенных животных она может нести угрозу. Конечно, несмотря на опасения некоторых людей, медведи от этой оттепели не проснутся, а вот для определенных птиц и животных это может быть обернуться трагедией, — пояснил Петр Витальевич. — К примеру, тетеревы спят зимой в сугробах, но в такую погоду рыхлый снег застывает во время утренних заморозков, и птицы просто не могут пробить ледяную корку, в результате чего погибают. В этом сезоне таких случаев мы еще не наблюдали, но за прошедшие годы нам случалось находить погибших по этой причине тетеревов. Кроме того, заледеневшая корка на снегу может также доставить неудобства копытным, таким как, к примеру, косули. Во время передвижения по лесу эти звери могут поранить ноги об острые края наледи.

Для растений, по словам заместителя министра, такая погода тоже не опасна. Чтобы нанести растениям какой-либо серьезный вред, необходимо, чтобы на них уже начали распускаться почки, которые могли бы замерзнуть в морозы. Но для этого есть одно необходимое условие — период оттепели должен длиться гораздо дольше и температура воздуха должна быть не ниже +10-15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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