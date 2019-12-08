Портили машины: новосибирская полиция поймала преступников с Хилокского рынка

СЕГОДНЯ 06:21 2019-12-08T06:21:42+03:00

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В Новосибирске задержаны трое граждан ближнего зарубежья, их возраст от 27 до 36 лет. Они причастны к делу о нападениях и вымогательствах на Хилокском рынке. В частности трое мужчин повредили три машины своих противников.

Напомним, в начале октября на торговой базе в районе улице Малыгина случилась массовая драка и стрельба. Как выяснилось позже, столкнулись две группировки. Одни из них — торговцы, другие — вымогатели денег за возможность ставить грузовики на территории базы.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения, — сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.

Также выясняются прочие обстоятельства столкновения.

В ходе октябрьской потасовки были повреждены несколько автомобилей, в том числе сгорело авто марки «Инфинити». Изначально торговцы говорили, что это была машина вымогателей. О порче каких машин идет речь в рамках заведенного дела, в полиции не уточняют.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/748401" frameborder="0"></iframe> Задержание иностранцев, портивших машины на Хилокском рынке.

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ИСТОЧНИК KP.RU