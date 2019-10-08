Криминально-боевой маркетинг: массовая драка на новосибирском рынке могла быть срежиссированной

В Новосибирске произошла массовая разборка со стрельбой, десантом спецназа МВД и массовыми задержаниями.

- Здесь вооруженная группировка Тамерлана несколько лет людей давит, грабит! После последнего грабежа, издевательства люди пришли, заявление написали в полицию. Еще четыре дня не прошло, Тамерлан приходит на автостоянку на Малыгина и пятнадцать автоматчиков стреляют работающих, - мужчина с акцентом эмоционально комментирует видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/736466" frameborder="0"></iframe> «Вооруженная группировка Тамерлана несколько лет людей давит».

В кадре – мигранты, полиция. Позади клубится жирный дым – видимо, догорает иномарка.

Источники в органах рассказывают, что разборка на рынке началась с конфликта работников: один задолжал другому, к делу подключились крыша и диаспора.

После визита силовиков, подсчитали итоги. В полицию попало полсотни человек, но в сухом остатке ничего страшного: пятеро пострадавших, но все – по мелочи. У одного травма глаза, а другого – сотрясение. По меркам «девяностых» - детские шалости. В МВД и дело возбудили «легкое» - хулиганство. Во всяком случае – пока.

«Группировка требовала мзду с работников рынка» - разбираем причины массовой драки в Новосибирске. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Участники криминального сюжета связывают его с Тамерланом. То ли это прозвище местного авторитета, то ли название ЧОПа. Скорее всего, два в одном. По одной из версий в корне инцидента - конфликт с охранной компанией.

Возможно, охрану в этом случае стоит понимать не совсем буквально. Помните, как в «девяностые» было? «За охрану платить будете?» «Да нам не надо, вроде ничего не происходит». «Если не заплатите – произойдет». Если такая версия правдива – ждем возбуждения еще одного дела – о вымогательстве. Плюс для полиции должно быть делом чести проверить слова о спущенных на тормозах заявлениях: если они, действительно, были – кому-то суждено расстаться с погонами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/736369" frameborder="0"></iframe> Сотрудник Малыгинского рынка, где произошла массовая драка, рассказал о «группировке Тамерлана».

Однако это все – рэкет, разборка, атака силовиков – могут оказаться лишь вершиной огромного айсберга, внизу которого бизнес финансовых воротил. Несколько анонимных собеседников в органах власти связывают громкий скандал с провокацией конкурентов. Не беремся подписываться под этой версией, но, мол, скомпрометировать Хилокский рынок (разборки проходили недалеко от него) пытается оптово-распределительный центр «Мандарин». И, якобы, весь конфликт срежиссирован. Этакий криминально-боевой маркетинг.

«Мандарин», действительно, видится конкурентом Хилокского. Негатив, проверки силовиков с выдворением работников-нелегалов будет оптовикам очень на руку. И они идут прямо сейчас.

Возле Малыгинского рынка загорелось авто.

- На территории, примыкающей к Хилокскому рынку идет плановая профилактическая проверка, массово проверяют у мигрантов документы, - официально комментируют в ГУ МВД по Новосибирской области.

Но все же понимают, что такое "плановая проверка" после перестрелки и взрыва машины криминального авторитета?

Тем временем, в соцсетях уже появляются объявления: "Требуется ответственный повар-продавец, улица Малыгина", - пишут работодатели. Полицейские, выходит, распугали мигрантов, которые вели торговлю. Плюс в обществе и в соцсетях пошли мысли вообще о том, а зачем городу такой преступный анклав, как Хилокский рынок? Никто особо не разбирает, что сами разборки были на территории рядом с ним, а не внутри.

Инфинити сгорела возле Малыгинского рынка, после пожара начались беспорядки.

- Фирма «Мандарин» заказала за пять миллионов негатив на Хилокский, - уверяет КП-Новосибирск анонимный собеседник. Конечно, информация может быть ложной, но ее сообщили сразу три наших источника.

Сложно поверить, что современное серьезное предприятие способно на такую грязную, да и опасную борьбу. Но, к слову, за «Мандарином» стоят люди не робкого десятка. Самый интересный из них – Михаил Колмогоров. В прошлом – депутат, общественник и спортивный меценат. А еще в более далеком прошлом – выходец из Кузбасса Миша «Чеботарь».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/736275" frameborder="0"></iframe> Стрельба на Хилокскои рынке в Новосибирске.

«По версии следствия, предприниматель в 2000 году, узнав, что его давний знакомый намерен дать признательные показания в совершении убийства двух человек, которое произошло в 1998 году на территории города Новосибирска, организовал его убийство. Согласно разработанному плану, потерпевшего под надуманным предлогом вывезли из города Кемерово в Новокузнецк, где в автомобиле один из обвиняемых накинул на его шею заранее приготовленный шнур и стал душить».

Эта цитата – заявление Следственного комитета. Официальное сообщение появилось еще в далеком 2012 году, когда опера ныне несуществующего управления МВД по Сибири задержали Михаила Колмогорова. Именно он – герой сводки СКР, сменивший фамилию «Чеботаев» на «Колмогоров» и подчистивший, насколько возможно, свою биографию.

Впрочем, вину Колмогорова-Чеботаева следствие тогда не доказало. Ну, может ошиблись люди… Пока шло следствие, кемеровское управление СКР долго уклонялось от ответов на вопросы КП-Новосибирск о данной персоне, а потом Михаил просто вышел на свободу из СИЗО, потому что дело развалилось. Интересно, а развалится ли дело о массовых беспорядках на Малыгинском рынке? И тех, кто за ними стоит? Если это, действительно, так.

В потасовке на Малыгинском рынке участвовали несколько десятков человек.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Массовая драка со стрельбой на новосибирском рынке случились из-за бандита Тамерлана

Он сейчас - один из подозреваемых и, одновременно, пострадавших: его машину сожгли во время беспорядков на улице Малыгина (подробности).

«Стрельба – это только начало»: пять торговцев пострадали в массовой драке на рынке

В потасовке участвовали несколько десятков человек, в основном местные рабочие и торговцы - граждане стран ближнего зарубежья. Вскоре после начала драки послышались выстрелы (подробности).

«Стреляют, перекрыли дорогу»: сибиряки сообщают о беспорядках в районе Хилокского рынка

— Полицейские блокируют выезды. Движение со стороны Станционной перекрыто от площади Энергетиков, — сообщает подписчик паблика «АСТ-54». — Экипажи ДПС перекрывают улицу Петухова (подробности)

КСТАТИ

Подробнее об этой, а также многих других темах мы рассказываем в подкасте «Тема дня» Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее слушать новости и аналитику, а не читать - подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!