«Она останется в наших сердцах»: в Новосибирске простились с девушкой, которую спасали всей страной

СЕГОДНЯ 14:32 2019-11-30T14:32:10+03:00

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В субботу, 30 ноября, в Новосибирске простились с Марией Силантьевой - мамой двоих детей, которая несколько лет боролась с раком. Напомним, новосибирские врачи не смогли помочь девушке, и тогда муж Маши отвез ее на лечение к корейским врачам. Потом этого Маша с мужем поехали в Китай, где преддлагали экспериментальный метод лечения. Там сибирячка впала в кому: муж отказался отключать ее от кислорода. Все страна пыталась помось сибирякам, люди со всех уголков России перечисляли деньги на лечение. Но, увы, тщетно: Маша умерла вскоре после возвращения в Новосибирск.

- Марию отмели в храме в Академгородке. Прощание с мамой двоих детей прошло на Южном кладбище, где сибирячку похоронили.

Сибиряки пишут свои соболезнования в социальных сетях:

- Маша сейчас в лучшем мире.

- Она останется в наших сердцах.

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования родным и близким Марии Силантьевой.

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ИСТОЧНИК KP.RU