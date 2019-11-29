«Ты будешь жить в своих детях»: в Новосибирске простятся с девушкой, которую спасали всей страной

СЕГОДНЯ 15:32 2019-11-29T15:32:15+03:00

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В Новосибирске простятся с Марией Силантьевой - мамой двоих детей, которую пытались спасти всей страной. Напомним, Маша умерла в реанимации в одной из городских больниц после тяжелой борьбы с раком. Несколько лет назад у сибирячки обнаружили лимфому, и новосибирские врачи не смогли ей помочь. Тогда муж Маши отвез ее на лечение к корейским врачам, но опять безрезультатно. После этого Маша с мужем поехали в Китай, где преддлагали экспериментальный метод лечения. Там сибирячка впала в кому: муж отказался отключать ее от кислорода и перевез в Новосибирск. Увы, вскоре после перелета Маши не стало.

— Похороны пройдут завтра, 30 ноября. Сначала будет отпевание в храме, потом похороним Машу на Южном кладбище, — сообщают родственники девушки в социальных сетях.

Все, кто долгое время переживали за судьбу Маши, пишут соболезнования в соцсетях:

— Помним, любим.

— Ты будешь жить в своих детях. Пусть они будут здоровы и счастливы.

— Маша есть, просто в другом мире.

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ИСТОЧНИК KP.RU