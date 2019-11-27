2019-11-27T11:23:38+03:00
Общество

«Буду любить при любом раскладе»: прекращен сбор для погибшей сибирячки, которую спасали всей страной

Девушка умерла 27 ноября в новосибирской реанимации
Анна ПАШАГИНА
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Родные остановили сбор денег. Фото: социальные сетиРодные остановили сбор денег. Фото: социальные сети
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Родные Марии Силантьевой остановили сборы денег на ее лечение. Маша умерла сегодня около часа дня. У мамы двоих детей обнаружили лимфому. В России врачи не смогли предложить действенное лечение, поэтому муж Валерий повез лечить свою жену заграницу. В Пекине Маша впала в кому и попала в реанимацию. Китайские врачи хотели отключить девушку от аппарата ИВЛ, так как у близких не было средств оплачивать дорогостоящую услугу. Но Валерий отказался это делать, деньги на пребывание супруги в реанимации он собирал через интернет. Один день жизни Маши стоил порядка 180 тысяч рублей. В воскресенье Валерий вернул Машу в Новосибирск.

На спасении сибирячки было потрачено больше 13 миллионов рублей. Когда Валерий перевозил свою жену из Пекина домой, у него на счете оставалось около 200 тысяч рублей.

— Если Маша не выйдет в ремиссию. Остаток сборов мы публично переведем на счет другого нуждающегося, — сообщал сибиряк ранее в группе поддержки Маши.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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