2019-11-18T12:06:04+03:00
Общество

Следователи возбудили уголовное дело после гибели на пожаре двух детей и их мамы

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку
Анна ПАШАГИНА
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Следователи назначили ряд экспертиз. Фото: Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.Следователи назначили ряд экспертиз. Фото: Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти двух маленьких детей. Напомним, сегодня утром в городе Болотном загорелся частный деревянный дом. На тушение огня понадобилось около 7 минут. Из дома эвакуировали женщину без признаков жизни и двух детей четырех лет и одного года. Мальчик и девочка умерли по дороге в больницу.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), — рассказывают в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

Следствие предполагает, что возгорание произошло внутри дома. У него повреждены крыша и веранда. Пока что правоохранительные органы назначили судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертиза. Проводится расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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