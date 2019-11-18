Звонок из горящего дома: сибирячка слышала по телефону, как умирают ее племянница с детьми

Трагедия в райцентре Болотное произошла около шести утра в понедельник, 18 ноября: во время пожара погибли мама и двое детей. Женщина до последнего боролась за свою и их жизни, но спастись им не удалось. Корреспондентам КП-Новосибирск стали известны страшные подробности трагедии.

Где был отец семейства во время пожара, неизвестно. Фото: личный архив.

ПЕРЕЕЗД В НОВЫЙ ДОМ

30-летняя Юлия Д. родом из Болотного, однако последние несколько лет прожила с мужем и детьми в Новосибирске. Но в октябре сибирячка решила вернуться на родину:

- 20 октября она сняла дом у одного из местных: договорились, что в дальнейшем она его выкупит, - рассказал КП-Новосибирск Алексей Курцев, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Болотнинскому району ГУ МЧС по Новосибирской области. – Жила она там одна вместе с детьми – четырехлетней дочкой и двухлетним сыном: где все это время был муж и где он находился во время пожара, неизвестно.

Перед пожаром Юля с детьми была одна в доме: отопление у них было газовое, так что вставать рано и необходимости топить печь у нее не было.

Погибшей девочке было всего 4 года. Фото: соцсети.

«СМОГЛА ОТКРЫТЬ ОКНО И ПОЗВОНИТЬ ТЕТЕ»

Пламя вспыхнуло на веранде дома около шести часов утра: огонь заметил один из соседей, сразу же вызвал пожарных. Но было поздно:

- Как только выгорела часть входной двери, углекислый газ стал поступать в дом: из-за него и погибла семья, - объясняет Алексей Курцев.

Как выяснилось, Юлия и дети в момент пожара были в сознании. Они до последнего пытались выбраться из горящего дома:

- Юля успела позвонить своей тете, но в трубку смогла сказать только «Лёля», потом ее начало тошнить. Тетя слышала в трубку, как плачут, кричат дети, - описывают страшные детали произошедшего местные.

У женщины хватило сил открыть окно, но выбраться вместе с детьми через него она уже не смогла…

- Во время тушения пожара сотрудники МЧС эвакуировали три человека: женщину без признаков жизни и двоих детей. Всего было задействовано 17 человек и 6 единиц техники, - официально сообщают в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Увы, но спасти детей не удалось: они умерли в машине «Скорой помощи» по дороге в больницу.

КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.