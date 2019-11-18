Новосибирца посадили на 7 лет за то, что не вернул сноуборды

СЕГОДНЯ 07:23 2019-11-18T07:23:55+03:00

За то, что молодые люди вовремя не вернули сноуборды в прокат, они пошли под суд. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

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В Новосибирске Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве.

Главные герои этой истории — молодая пара. Ей -20 лет, ему — 27 лет. Несмотря на возраст, у новосибирцев уже есть судимости. Но жить за гранью, видимо их стиль жизни.

А начиналось все банально. Молодым людям понадобились деньги. И они придумали, где их быстренько можно раздобыть — взять в прокат сноуборды, а само оборудование продать. Автор идеи — мужчина. Он заверил свою спутницу, что покупатель уже есть — его знакомый. А вот дальше план продумать то ли не успели, то ли не посчитали нужным. Это до сих пор загадка даже для сотрудников правоохранительных органов. Чтобы получить спортоборудование ребята отдали свои паспорта в залог. Как они планировали их вернуть без оборудования — неизвестно, это они предпочли сохранить в тайне. Со сбытом тоже возникли проблемы: продали не за ту сумму, как планировали. Известно, что доля девушки составила всего полторы тысячи рублей, при том, два комплекта сноубордов стоят около 44 тысяч рублей.

— В суде установлено, что подсудимые в пункте проката спортивного инвентаря под залог своих паспортов получили два сноуборда и две пары ботинок, заплатив за прокат 598 рублей. Прокатный инвентарь они не вернули в установленный договором срок, причинив пункту проката ущерб в размере 44 тыс. рублей, — сообщают в прокуратуре по Новосибирской области.

Владельцы фирмы проката сначала своими силами пытались вернуть сноуборды, общаясь с новосибирцами по соцсетям. Вскоре молодые люди перестали выходить на связь. Тогда прокатная фирма обратилась в полицию. Когда установили местонахождение каждого воришки, оказалось, что мужчина уже находится под следствием — за то время, пока его искали за кражу сноуборда , он убил человека.

В итоге, к девушке суд смягчился и дал ей 2 года условно, а мужчина по совокупности сроков отправится в колонию строго режима на семь с половиной лет. Кстати, на этом эта история не заканчивается: деньги за сноуборды нужно будет вернуть.

ИСТОЧНИК KP.RU