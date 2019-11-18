В Новосибирской области на пожаре погибла мама с двумя малышами

СЕГОДНЯ 06:24 2019-11-18T06:39:29+03:00

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Трагедия произошла в городе Болотное. Там сегодня, 18 ноября, около шести утра очевидцы сообщили пожарным о том, что вовсю полыхает деревянный дом. На место ЧП спасатели прибыли спустя две минуты. В это время горела веранда. На тушение открытого огня понадобилось около семи минут, полностью возгорание ликвидировали только спустя полтора часа.

— Во время тушения пожара сотрудники МЧС эвакуировали три человека: женщину без признаков жизни и двоих детей двух и четырех лет, мальчик и девочка. Всего задействовано 17 человек и 6 единиц техники, — сообщают в ведомстве. — У дома повреждены крыша и веранда.

К сожалению, по дороге в больницу дети скончались. На месте трагедии работают дознаватели МЧС России, которым предстоит выяснить все обстоятельства и установить причину произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU