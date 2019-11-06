Сибиряки попросят в Госдуме наказать живодерок, убивших кота Мотю

СЕГОДНЯ 15:08 2019-11-06T15:08:24+03:00

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Семья Храмовых, хозяева убитого кота Мартина, летят в Москву, чтобы принять участие в круглом столе в Государственной Думе. 14 ноября будут обсуждать тему «Правоприменительная практика по 245 статье УК РФ: почему живодерство остается безнаказанным?». В мероприятие будут участвовать сотрудники прокуратуры, следственного комитета, МВД.

— Мы озвучим в Государственной Думе все проблемы вокруг ситуации, связанной с живодерками Академгородка. — сообщают хозяева кота Мартина в группе в социальных сетях. — Так же разберем действия и бездействия органов опеки.

По прилету сибиряки обещают собрать круглый стол в Новосибирске и подведут итоги визита в столицу.

Напомним, кота Мартина нашли мертвым летом этого года. Его обезображенное тело обнаружили в мусорном баке. В убийстве кота подозревают школьницу, которая жила на несколько этажей выше. Соседи слышали вой животных из ее квартиры, так же чувствовали трупный запах.

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ИСТОЧНИК KP.RU