2019-10-22T08:36:54+03:00
Общество

Сибирячка заживо сгорела на мебельном складе в Новосибирске

Женщину обнаружили в подсобном помещении
Владимир ПТАШНИККсения ПОЛТОРАНИНА
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По сообщению нашего читателя, труп невозможно опознать. Фото: ГУ МЧС по НСО.По сообщению нашего читателя, труп невозможно опознать. Фото: ГУ МЧС по НСО.
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После пожара на мебельном складе, который произошел вечером 21-го числа на улице Королева 40, погиб человек. Об этом сообщил читатель КП-Новосибирск.

— Труп обнаружен в подсобном помещении. Возраст невозможно установить — тело сильно обгорело, — написал наш читатель.

Эту информацию подтверждают и в следственном комитете. Как сообщает старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Чечулин Дмитрий Николаевич, труп, по предварительным данным, принадлежит сотруднице мебельного склада. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, что площадь пожара составила более 1000 квадратных метров. Для его тушения было задействовано 19 единиц спецтехники. Дым от пожара был виден не только в Дзержинском районе, но и в центре города.

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Вечером в Центральном районе города Новосибирска произошел пожар. Загорелся мебельный склад по адресу улица Королева 40 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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