2019-10-21T15:31:44+03:00
Происшествия

На мебельном складе из-за пожара обрушилась крыша

Пожарные продолжают работать на месте случившегося
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске пожарные продолжают тушить мебельный склад. Фото: ГУ МЧС по НСОВ Новосибирске пожарные продолжают тушить мебельный склад. Фото: ГУ МЧС по НСО
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Новосибирские пожарные ликвидируют возгорание в промышленной зоне Дзержинского района: там вспыхнула крыша мебельного склада. По предварительным данным, площадь пожара составила 1000 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 19 единиц техники. Из-за огня частично обрушилась кровля здания. Дым от горящего склада могли видеть люди, находящиеся не только в Дзержинском районе, но и в центре города.

На тушении пожара задействованы 19 единиц спецтехники. Фото: ГУ МЧС по НСО

На тушении пожара задействованы 19 единиц спецтехники. Фото: ГУ МЧС по НСО

— На месте находится оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Руководство тушением и координацией работы подразделений из разных районов города осуществляет служба пожаротушения.

О пострадавших во время пожара информация не поступала. Фото: ГУ МЧС по НСО

О пострадавших во время пожара информация не поступала. Фото: ГУ МЧС по НСО

Данных о пострадавших в результате пожара не поступало, по словам администрации склада, люди покинули горящее здание еще до приезда пожарных.

У мебельного склада в Новосибирске частично обрушилась крыша из-за пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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