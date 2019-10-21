На мебельном складе из-за пожара обрушилась крыша

СЕГОДНЯ 15:31 2019-10-21T15:31:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Новосибирские пожарные ликвидируют возгорание в промышленной зоне Дзержинского района: там вспыхнула крыша мебельного склада. По предварительным данным, площадь пожара составила 1000 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 19 единиц техники. Из-за огня частично обрушилась кровля здания. Дым от горящего склада могли видеть люди, находящиеся не только в Дзержинском районе, но и в центре города.

На тушении пожара задействованы 19 единиц спецтехники. Фото: ГУ МЧС по НСО

— На месте находится оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Руководство тушением и координацией работы подразделений из разных районов города осуществляет служба пожаротушения.

О пострадавших во время пожара информация не поступала. Фото: ГУ МЧС по НСО

Данных о пострадавших в результате пожара не поступало, по словам администрации склада, люди покинули горящее здание еще до приезда пожарных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/739162" frameborder="0"></iframe> У мебельного склада в Новосибирске частично обрушилась крыша из-за пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU