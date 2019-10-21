На мебельном складе из-за пожара обрушилась крыша
Новосибирские пожарные ликвидируют возгорание в промышленной зоне Дзержинского района: там вспыхнула крыша мебельного склада. По предварительным данным, площадь пожара составила 1000 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 19 единиц техники. Из-за огня частично обрушилась кровля здания. Дым от горящего склада могли видеть люди, находящиеся не только в Дзержинском районе, но и в центре города.
На тушении пожара задействованы 19 единиц спецтехники. Фото: ГУ МЧС по НСО
— На месте находится оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Руководство тушением и координацией работы подразделений из разных районов города осуществляет служба пожаротушения.
О пострадавших во время пожара информация не поступала. Фото: ГУ МЧС по НСО
Данных о пострадавших в результате пожара не поступало, по словам администрации склада, люди покинули горящее здание еще до приезда пожарных.
У мебельного склада в Новосибирске частично обрушилась крыша из-за пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU