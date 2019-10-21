Выносили баллоны с газом: пожарные рассказали подробности тушения мебельного склада
Пожарные рассказали о тушении пожара на мебельном складе в Новосибирске. Сотрудники МЧС утверждают, что данному пожару был присвоен третий уровень сложности.
По словам сотрудников спецслужб, тушение пожара осложнялось наличием множества перегородок на территории склада. Фото: ГУ МЧС по НСО
— На месте случившегося работают 12 единиц основной техники, прибыл пожарный поезд, развернуто три боевых участка. В настоящее время был развернут штаб пожаротушения, силы и средства работают по повышенному рангу сложности, — рассказал начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков. — В результате пожара действительно была частично обрушена кровля здания, однако никакой информации о пострадавших и о погибших не поступало.
Спасатели вынесли из здания газовые баллоны и баллоны с ацетиленом. Фото: ГУ МЧС по НСО
По словам сотрудников спецслужб, процесс тушения пожара осложнялось большим количеством перегородок, находящихся на территории склада. Кроме того, в складских помещениях находились различные товары. В том числе, спасатели вынесли из здания газовые баллоны и баллоны с ацетиленом: вероятнее всего, здесь было организовано их производство.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Столб дыма, людей выводили: В Новосибирске загорелся мебельный склад
На месте уже работают пожарные расчеты (подробнее)
На мебельном складе из-за пожара обрушилась крыша
Пожарные продолжают работать на месте случившегося (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU