2019-10-21T17:03:47+03:00
Происшествия

Выносили баллоны с газом: пожарные рассказали подробности тушения мебельного склада

Сотрудники спецслужб оценивают пожар как третий по рангу сложности
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Пожарные рассказали о тушении пожара на мебельном складе. Фото: ГУ МЧС по НСОПожарные рассказали о тушении пожара на мебельном складе. Фото: ГУ МЧС по НСО
Изменить размер текста:

Пожарные рассказали о тушении пожара на мебельном складе в Новосибирске. Сотрудники МЧС утверждают, что данному пожару был присвоен третий уровень сложности.

По словам сотрудников спецслужб, тушение пожара осложнялось наличием множества перегородок на территории склада. Фото: ГУ МЧС по НСО

По словам сотрудников спецслужб, тушение пожара осложнялось наличием множества перегородок на территории склада. Фото: ГУ МЧС по НСО

— На месте случившегося работают 12 единиц основной техники, прибыл пожарный поезд, развернуто три боевых участка. В настоящее время был развернут штаб пожаротушения, силы и средства работают по повышенному рангу сложности, — рассказал начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков. — В результате пожара действительно была частично обрушена кровля здания, однако никакой информации о пострадавших и о погибших не поступало.

Спасатели вынесли из здания газовые баллоны и баллоны с ацетиленом. Фото: ГУ МЧС по НСО

Спасатели вынесли из здания газовые баллоны и баллоны с ацетиленом. Фото: ГУ МЧС по НСО

По словам сотрудников спецслужб, процесс тушения пожара осложнялось большим количеством перегородок, находящихся на территории склада. Кроме того, в складских помещениях находились различные товары. В том числе, спасатели вынесли из здания газовые баллоны и баллоны с ацетиленом: вероятнее всего, здесь было организовано их производство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Столб дыма, людей выводили: В Новосибирске загорелся мебельный склад

На месте уже работают пожарные расчеты (подробнее)

На мебельном складе из-за пожара обрушилась крыша

Пожарные продолжают работать на месте случившегося (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В этом году проведут подготовительный этап строительства станции метро «Спортивная»
Собственные доходы регионального бюджета увеличат более чем на 10 миллиардов рублей
На мебельном складе из-за пожара обрушилась крыша
«Я поступила по закону и совести»: директор гимназии прокомментировала отчисление школьницы из-за отзыва на «Флампе»
Столб дыма, людей выводили: В Новосибирске загорелся мебельный склад
Пьяный новосибирец устроил стрельбу у бара в центре города
"Сказал "Мне нужно" и уехал на чужой машине": стали известны подробности исчезновения подростка с татуировками
Следователи начали проверку после смерти сибирячки в торговом центре
Поругался и уехал на электричке: в Новосибирске ищут пропавшего мужчину из Татарска
«Пальцы мерзли, ноги немели»: новосибирские парашютисты прыгнули в минус 26 градусов
Сезон закончился: в Новосибирске закрыли прокат электроcамокатов до весны
«Думает лишь об обидках»: после отчисления 8-классницы директора гимназии № 13 затравили на «Фламп»
«Печь неправильно топили?»: в Новосибирске загорелся частный дом около вокзала
Ушел из дома и пропал: в Новосибирске ищут 17-летнего подростка с татуировками на руках и ноге
«Лучше бы березовых чурок напилили»: новосибирским школьникам пришлось сидеть за партами на бутылках
Сибирякам под домашним арестом разрешат участвовать в выборах
«Они помолвлены?»: Ольга Бузова подогрела слухи о своих отношениях с блогером Давидом Манукяном
Пушистый фитнес: белка Соня позабавила соцсети «пробежкой» в своем колесе
Прыгает как зайчик: волонтеры спасли «шотландца» без лапки от горе-разводчицы
Спрятал от соседей: авто «Я изменил жене» уехало в другой город
Ущерб на 6 миллионов: новосибирские силовики остановили фургон с черной икрой
Нашел, приложил, отправился в тюрьму: что будет, если расплатиться чужой бесконтактной картой
«Слоны атакуют!»: новосибирский путешественник встретился с дикими животными в Африке
Самая жаркая фотосессия октября: сибирячка в боди прогулялась по заснеженному парку
«Она дышала еще 40 минут»: жители поселка в Новосибирской области ждали скорую около часа
Пожар в Новосибирске: в бараке погибли четверо бездомных