Выносили баллоны с газом: пожарные рассказали подробности тушения мебельного склада

СЕГОДНЯ 17:03 2019-10-21T17:03:47+03:00

Пожарные рассказали о тушении пожара на мебельном складе. Фото: ГУ МЧС по НСО

Сотрудники спецслужб оценивают пожар как третий по рангу сложности

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Пожарные рассказали о тушении пожара на мебельном складе в Новосибирске. Сотрудники МЧС утверждают, что данному пожару был присвоен третий уровень сложности.

По словам сотрудников спецслужб, тушение пожара осложнялось наличием множества перегородок на территории склада. Фото: ГУ МЧС по НСО

— На месте случившегося работают 12 единиц основной техники, прибыл пожарный поезд, развернуто три боевых участка. В настоящее время был развернут штаб пожаротушения, силы и средства работают по повышенному рангу сложности, — рассказал начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков. — В результате пожара действительно была частично обрушена кровля здания, однако никакой информации о пострадавших и о погибших не поступало.

Спасатели вынесли из здания газовые баллоны и баллоны с ацетиленом. Фото: ГУ МЧС по НСО

По словам сотрудников спецслужб, процесс тушения пожара осложнялось большим количеством перегородок, находящихся на территории склада. Кроме того, в складских помещениях находились различные товары. В том числе, спасатели вынесли из здания газовые баллоны и баллоны с ацетиленом: вероятнее всего, здесь было организовано их производство.

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ИСТОЧНИК KP.RU