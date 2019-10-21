Столб дыма, людей выводили: В Новосибирске загорелся мебельный склад

СЕГОДНЯ 14:04 2019-10-21T14:04:23+03:00

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Вечером в Центральном районе города Новосибирска произошел пожар. Загорелся мебельный склад по адресу улица Королева 40.

— В данный момент известно, что произошел пожар на складе с мебельной продукцией, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Главного Управления МЧС по Новосибирской области. — На месте случившегося работают пожарные расчеты. Вспыхнула крыша здания, приблизительной площадью 500 квадратных метров. По словам администрации склада, всех рабочие покинули здание до того, как на место прибыли пожарные.

На месте уже работают пожарные расчеты. Фото: ГУ МЧС по НСО

Дым от горящего склада могут видеть автомобилисты, проезжающие около торгового центра «Аура» и местности около него. Столб черного дыма возвышается над высотками в центре.

В настоящее время подробности происходящего выясняются. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

В Новосибирске загорелся мебельный склад.

ИСТОЧНИК KP.RU