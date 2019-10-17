2019-10-17T13:33:44+03:00
Общество

«Самоубийство планировала на глазах у подруги»: стали известны жуткие подробности смерти новосибирской десятиклассницы

По одной из версий, у девочки были проблемы в семье
Татьяна СОЛОВОВА
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В школе сейчас работает полиция.В школе сейчас работает полиция.
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Корреспонденты КП-Новосибирск пообщались со знакомыми новосибирской десятиклассницы, покончившей с собой в школьной туалете. Напомним, тело мертвой девочки нашла пятиклассница: школьники уверяют, что на перемене после первого урока десятиклассница бежала с первого этажа на третий.

«У нее уже была попытка самоубийства» - правоохранители выясняют причины смерти школьницы в Новосибирске. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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Теперь стали известны другие жуткие детали этой истории:

- Самоубийство она совершила из-за семейных проблем, - рассказал корреспондентам КП-Новосибирск источник. - Причем планировала все заранее на глазах у собственной подруги. Сейчас у той девочки истерика.

Школьница еще летом «предупреждала» о своем суициде, но никто не понял. Подробности трагедии – на Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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О том, что могло толкнуть школьницу на отчаянный шаг, порассуждал психоаналитик Константин Зубахин. Он проанализировал соцсети школьницы и предположил, что у девочки была несчастная любовь, на почве которой развилась глубокая депрессия. Эксперт уверен, что трагедию можно было предотвратить, если бы взрослые вовремя заметили, что происходит с десятиклассницей.

Виноваты ли взрослые, что не смогли предвидеть беду? Обсудим в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» 18 октября в 9.03 по местному времени (5.03 мск). Слушать можно на волне 98,3 FM в Новосибирске, либо онлайн на странице www.nsk.kp.ru/radio в любой точке мира.

Последние слова десятиклассницы, покончившей с собой в школьном туалете.

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Девочка была зарегистрирована во «Вконтакте» под мужским именем, но взрослые говорят, что не замечали у нее отклонений (подробнее).

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По словам детей, девочка недавно перешла в новую школу. Уже появляются версии от других учеников школы — что могло стать причиной возможного суицида (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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