Нарушали технику безопасности: следователи возбудили дело после пожара на «Векторе»
В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после пожара, произошедшего в центре вирусологии «Вектор». Напомним, ЧП случилось 16 сентября, в этот день загорелся пятый этаж корпуса научного центра вирусологии «Вектор» в наукограде Кольцово. Пожарным удалось в кратчайшие сроки ликвидировать горение. Несущие конструкции здания повреждены не были. Однако, один из рабочих, который занимался ремонтом на данном участке, получил травмы, которые позже были определены как тяжкие телесные. У мужчины были обожжены пламенем голова, шея, туловище руки и ноги.
— Следственным отделом по городу Обь следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности тяжкий вред здоровью), — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области. — По данным следствия, в период времени с 07 августа 2019 по 16 сентября 2019 на 5-ом этаже корпуса научного центра вирусологии «Вектор» компания ООО «СМУ 8 Групп» на основании договора подряда проводила капитальный ремонт помещения, нарушая при этом технику безопасности. Это, в конечном итоге и привело к случившемуся.
По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.
В настоящее время, по данному делу выполняется комплекс следственных действий, призванных установить все подлежащие доказыванию обстоятельства.
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ИСТОЧНИК KP.RU