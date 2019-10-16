2019-10-16T09:10:51+03:00
Общество

Общественники просят проверить органы опеки после убийства девочками-живодерками кота Моти

Они уверены, что органы опеки бездействуют после случившегося со школьницами
Анна ПАШАГИНА
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Кота Мартина нашли мертвым в мусорном баке.Кота Мартина нашли мертвым в мусорном баке.Фото: СОЦСЕТИ
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Общественники из Новосибирска требуют служебной проверки в органах опеки и попечительства. Сибиряки уверены, что они бездействуют в ситуации с академовскими живодерками.

— Органы опеки, которые должны были следить за семьей, которая находилась на учете, не делали этого и отказываются делать это и сейчас, когда ситуация прогремела на всю страну! — возмущаются новосибирцы в социальных сетях.

Жители Новосибирска хотят обратиться в прокуратуру, чтобы правоохранительные органы взяли на контроль работу органов опеки.

Головы мертвых животных обнаружили при обыске. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Головы мертвых животных обнаружили при обыске. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Напомним, летом 2019 года убийство кота Мартина из Академгородка всколыхнуло весь Новосибирск. Любимца семьи Храмовых нашли в мусорном баке, завернутого в пакет. Когда осматривали тело, то увидели, что кот был зверски убит.

Подозрения упали сразу на соседскую школьницу. Из квартиры сибирячки доносились лай и визги животных. Девочка жила одна.

— Квартира принадлежит отцу-предпринимателю девочки, который оплачивает развлечения своей несовершеннолетней дочери. На вопрос полиции о трупах в холодильнике, невозмутимо отвечает — «ничего не знаю, я холодильник ей чистым привозил», — говорят общественники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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