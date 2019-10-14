2019-10-14T16:05:16+03:00
Происшествия

«Солнца не видно»: в Новосибирской области пятый день полыхают леса

Сегодня огонь уже успел добраться до жилых домов
Алена КУЛЕШОВА
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На трассе под Новосибирском из-за дыма практически не видно солнца. Фото: Анатолий СеледковНа трассе под Новосибирском из-за дыма практически не видно солнца. Фото: Анатолий Селедков
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В Новосибирской области уже несколько дней небо затянуто облаками серого дыма, возникшими из-за пала травы и лесных пожаров. Не так давно, жители области уже жаловались на то, что из-за этого смога им трудно дышать, а автомобилисты утверждали, что в некоторых участках черный дым полностью окутывает дорогу. Сегодня, 14 октября, огонь подобрался к жилым домам в Чулымском районе. Там пожарным удалось потушить четыре постройки: три заброшенных дома и один, в котором жили люди.

В Новосибирской области небо затянуто дымом от пожаров. Фото: Анатолий Селедков

В Новосибирской области небо затянуто дымом от пожаров. Фото: Анатолий Селедков

Водитель, проезжающий по трассе мимо районов, где произошли пожары, рассказал КП-Новосибирск о том, что небо, деревня и даже солнце там до сих пор затянуты плотными дымовыми облаками:

— Я еду в сторону Чанов сейчас, еще где-то около 3-х часов до них. Проезжаю сейчас станцию Тихомирова. Тут везде дым, слева за железной дорогой что-то горит, — рассказал читатель КП-Новосибирск Анатолий. — Тут даже солнца почти не видно из-за дыма. На фото это не так заметно, но на самом деле здесь гораздо темнее, чем кажется. Дорогу тоже, порой, сложно разобрать.

по словам очевидцев, из-за дыма на некоторых участках плохо видно дорогу. Фото: Анатолий Селедков

по словам очевидцев, из-за дыма на некоторых участках плохо видно дорогу. Фото: Анатолий Селедков

Анатолий уверяет, что с трассы не видно, что именно горит, но скорее всего, это продолжающиеся уже несколько дней пожары в зоне леса.

— Я проезжал мимо Тебиса — там тоже все уже выгорело. Раньше там, я помню, жители в этих лесах собирали грибы. А теперь там вряд ли что-то выжило, — утверждает Анатолий. — Чулым тоже весь в дыму, но огня там не видно. Когда отъезжаешь чуть дальше, небо уже светлеет, становится из серого светло-голубым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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