2019-10-13T16:58:18+03:00
Общество

Автомобилисты жалуются на жуткий дым на трассе под Новосибирском

Жители области также утверждают, что из-за дымки на улицах нечем дышать
Алена КУЛЕШОВА
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Жители Новосибирской области жалуются на дым от пожара. Фото: "АСТ-54"Жители Новосибирской области жалуются на дым от пожара. Фото: "АСТ-54"
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Под Новосибирском вот уже несколько дней полыхают лесные пожары. В ГУ МЧС сообщают, что на территории области продолжают действовать 77 термических точек. Наибольшее количество пожаров было зафиксировано в Чулымском районе.

Теперь на жуткий туман из-за пожара жалуются не только жители сельской местности, но автомобилисты, которые оказались на трассе в данной местности:

— В дыму не только вся трасса на территории Чановского района, но и город! — сообщают читатели КП-Новосибирск. — По дороге вот буквально ехать невозможно. Есть участки, где немного лучше, как возле Убинки, например. А где-то вообще нечем дышать. При этом мы даже не уверены, что там вообще что-то тушили.

Автомобилисты утверждают, что из-за дыма от пожара по трассе просто невозможно ехать. Фото: Анатолий Селедков

Автомобилисты утверждают, что из-за дыма от пожара по трассе просто невозможно ехать. Фото: Анатолий Селедков

В социальных сетях жители Новосибирской области также не перестают сообщать о том, что из-за запаха дыма они не могут открыть окна:

— Все небо затянуто такой дымкой, дышать нечем.

— Выходишь из дома, а там туман и жуткая вонь.

— В Красноозерском районе тоже самое, лесники каждый день тушат, но все бесполезно, — пишут люди в паблике «АСТ-54».

ИСТОЧНИК KP.RU

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