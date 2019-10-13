Автомобилисты жалуются на жуткий дым на трассе под Новосибирском
Под Новосибирском вот уже несколько дней полыхают лесные пожары. В ГУ МЧС сообщают, что на территории области продолжают действовать 77 термических точек. Наибольшее количество пожаров было зафиксировано в Чулымском районе.
Теперь на жуткий туман из-за пожара жалуются не только жители сельской местности, но автомобилисты, которые оказались на трассе в данной местности:
— В дыму не только вся трасса на территории Чановского района, но и город! — сообщают читатели КП-Новосибирск. — По дороге вот буквально ехать невозможно. Есть участки, где немного лучше, как возле Убинки, например. А где-то вообще нечем дышать. При этом мы даже не уверены, что там вообще что-то тушили.
Автомобилисты утверждают, что из-за дыма от пожара по трассе просто невозможно ехать. Фото: Анатолий Селедков
В социальных сетях жители Новосибирской области также не перестают сообщать о том, что из-за запаха дыма они не могут открыть окна:
— Все небо затянуто такой дымкой, дышать нечем.
— Выходишь из дома, а там туман и жуткая вонь.
— В Красноозерском районе тоже самое, лесники каждый день тушат, но все бесполезно, — пишут люди в паблике «АСТ-54».
ИСТОЧНИК KP.RU